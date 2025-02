El Consejo General de Enfermería premia a Higinio Salgado, enfermero del Centro de Salud de Arroyo de la Luz

R. H. Miércoles, 30 de octubre 2024, 21:13 Comenta Compartir

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha premiado a cinco enfermeros en reconocimiento a su labor en los ámbitos asistencial, gestor, docente e investigador, además de premiar la trayectoria profesional a lo largo de toda su vida. Entre los galardonados está Higinio Salgado Pacheco, enfermero del Centro de Salud Arroyo de la Luz, dentro del ámbito asistencial.

El resto de los ganadores han sido la exconsejera de Sanidad de Islas Baleares, Patricia Gómez Picard, en el ámbito de la gestión; Francisco Pedro García Fernández, profesor del departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, en el ámbito docente; Rosa Suñer Soler, catedrática de Enfermería en la Universitat de Girona, en el ámbito investigador; y Teresa Segovia (Cuenca), enfermera jubilada y miembro del Comité de Honor del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (Gneaupp).

«Hoy es vuestro momento, la hora de reconocer la excelencia y la dedicación, la hora de sentirnos orgullosos de lo que hacemos cada día, cada uno desde su puesto de trabajo», ha declarado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, durante un acto al que no se ha invitado a las autoridades para no ceder el protagonismo de las enfermeras, quienes están «hartas de que los políticos sólo tengan buenas palabras, pero que no se avalan con hechos».

El exfutbolista Juan Carlos Unzué, abanderado de la denominada ley ELA, también ha sido galardonado en la segunda edición de los Premios Nacionales de Enfermería que han sido votados por más de 11.000 enfermeros colegiados y valorados por un jurado, según un comunicado de CGE.

«Este premio es un reconocimiento a todos los pacientes que padecen ELA en nuestro país, personalizada en quien que se ha convertido en su abanderado. Su lucha, la de todos los pacientes, de sus familiares, la de las asociaciones que los representan, es la que ha hecho posible que, hace unos días, se aprobara en el Congreso de los Diputados la denominada Ley ELA», ha subrayado la vicepresidenta primera del CGE, Raquel Rodríguez.

Durante el acto también se ha rendido homenaje a las enfermeras María Escobar Julián (Palencia) y Lola Vera Caraballo (Huelva), quienes han contribuido a dar visibilidad a la profesión en la campaña 'Ruta Enfermera' durante un año entero, en la que un tráiler enfermero ha visitado más de 70 ciudades por toda España para acercar la profesión a las personas, además de dar educación para la salud.

«Gracias a estas dos enfermeras, embarcadas en esta iniciativa, y a la implicación de los colegios de Enfermería, se han impartido casi 1.000 charlas de diferentes temáticas. Además, ellas dos han atendido dos consultas donde han realizado más de 5.000 exámenes de salud», reza el texto.

