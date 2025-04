El Consejo Asesor de Medio Ambiente aprueba limitar los macrovertederos

El Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura (Camaex) dio ayer luz verde al documento presentado por la Administración regional que incluye la propuesta de ... modificación del Plan Integral de Residuos de Extremadura (PIREX) para el Horizonte 2023-2030.

Según adelantó HOY el pasado 4 de diciembre, este nuevo plan fija un tope para los vertederos. Es decir, se prohíbe construir en la región los que superen las 55.000 toneladas al año, Es decir, acaba con proyectos de macrovertederos como el planteado en Salvatierra de los Barros.

Ayer, el Consejo Asesor decidió aprobar este documento en la reunión mantenida en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, donde responsables del Ejecutivo regional trasladaron algunas de las incorporaciones que se han realizado al texto, tras finalizar el periodo de información pública y alegaciones.

Según informa la Junta en un comunicado, esta propuesta se remitirá ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que a su vez la trasladará a la Comisión Europea para que comunique si se ajusta a la normativa comunitaria.

Estos serían los pasos previos, antes de poder aprobarse definitivamente en Consejo de Gobierno, se añade.

La Administración regional asegura que con esta norma «ya no se podrá hablar de 'macrovertederos' en Extremadura sino de vertederos, al limitar estos espacios para la eliminación de residuos a una capacidad de recepción de 55.000 toneladas al año».

El plan también contempla que se podrán construir hasta 12 plantas de compostaje de residuos orgánicos y vegetales hasta 2030, «dando impulso a las plantas de compostaje descentralizadas y un mayor protagonismo al programa de prevención de residuos».

Uno público

Además, el plan indica que de no disponer en la región de un vertedero autorizado para el depósito de residuos industriales no peligrosos y no valorizables antes del 31 de diciembre de 2025, «pasado ese plazo dicha actuación se abordará desde el sector público». Es decir, lo hará la Junta de Extremadura.

Incide la Junta en que a la hora de instalar vertederos se deberán de tener en cuenta las normativas y directrices de los planes urbanísticos y ordenanzas municipales, no se podrán construir en áreas protegidas y entornos naturales de especial valor, zonas de hábitat dehesa, entre otras zonas; y su ubicación debe de estar supeditada al informe del Instituto Geológico y Minero.

«Entre otros objetivos, las actuaciones incluidas en el Pirex pretenden proteger la salud humana y el medio natural mediante una gestión adecuada de los residuos, contribuir a la lucha contra el cambio climático, así como fomentar la transición hacia una economía circular».

Para este nuevo Plan Integral de Residuos, 40 Administraciones públicas, personas, empresas y asociaciones presentaron 117 consideraciones y alegaciones a la versión inicial del borrador.

Fueron aceptadas 34 alegaciones. 18 de manera total, 16 y parcial. Otras 13 alegaciones ya estaban contempladas en el texto por lo que se puede concluir que están incluidas en el Pirex 2023-2030 un 40% del total de las alegaciones recibidas.