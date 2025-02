e.p. | redacción Sábado, 27 de noviembre 2021, 13:17 Comenta Compartir

Ante la llegada de la variante ómicron de la covid-19, el consejero de Sanidad extremeño apela a impulsar la cooperación multilateral, la cooperación internacional y seguir aplicando la regla de las 6M, en tanto que esta última «de momento protege contra todas» las variantes del coronavirus.

Tras indicar que la Junta no tiene constancia de la presencia «de momento» de esta nueva variante en la región a partir de la secuenciación que realiza, José María Vergeles ha señalado que en todo caso hay que seguir «muy pendientes» de las secuenciaciones como hasta ahora, en tanto que «sirven para saber qué variante está circulando en de cada comunidad autónoma»; y ha defendido que hay que hacer «todos los esfuerzos» por poner la cooperación internacional en el «frontispicio» de las acciones en materia de salud.

Esto, a su juicio, no debe aplicarse solamente en los países que no son ricos que es donde se ha producido esta variante, porque «en los países que no son ricos el problema es que no tienen acceso a la vacuna», sino que hay «otro reservorio del virus en países muy desarrollados, que tienen mucho dinero, donde el negacionismo está haciendo polvo los programas de vacunación».

«Y tan peligroso es que no se vacune la gente porque no tenga acceso a la vacuna como que tengan la vacuna pero no se la quieran poner», ha afirmado Vergeles, quien ha considerado que «ahí también es necesario hacer una cooperación internacional probablemente desde el multilateralismo, porque esto ya es una cuestión de responsabilidad global».

El consejero ha incidido en que la presencia de nuevas variantes refrenda que «no estamos libres del virus y que además tiene que estar vacunada toda la sociedad globalmente», así como seguir aplicando la regla de las 6M como ante todas las variantes del coronavirus, ha espetado.

«Aquí aparece una variante y nos vamos todos a por esa variante, e incluso la Bolsa baja un 5 por ciento. Pues esa variante, hasta que demuestre lo que tenga que demostrar de ser más grave, menos grave, más contagiosa, menos contagiosa, que todavía no lo sabemos... ¿no es más rentable que nos dediquemos a fomentar la regla de las 6M? Porque estaremos evitando la ómicron y el resto de las variantes... Es que pareciese como si sólo nos preocupase la última variante que ha salido, que es la que está de moda», ha dicho.

En esta línea, ha recalcado que «todas las variantes, si somos capaces de cumplir con la regla de las 6M estaremos protegiéndonos, y eso lo tenemos seguro».

Con ello, ha considerado que «la llamada de atención no tiene que ser a 'tenemos una variante nueva que no sabemos qué es lo que nos va a pasar con ella, que ya nos lo dirán los científicos', sino tenemos una variante nueva además de las que ya tenemos, y bien haríamos en seguir protegiéndonos», que «por cierto no cuesta mucho trabajo».

«A nadie se le está pidiendo que deje su ocio, a nadie se le está pidiendo que deje su trabajo, a nadie se le está pidiendo que deje su vida... lo único que estamos diciendo es que en interiores tenemos que tener ventilación, mascarilla, nos tenemos que lavar más las manos, tener que guardar más distancia de seguridad y quedarse en casa si se tienen síntomas», ha dicho, algo que a su juicio es «relativamente sencillo».

Portugal

Por otra parte, ante el aumento de las restricciones en Portugal, Vergeles ha reconocido que «hay preocupación con toda Europa«.

«Unos de los países de Europa nos muestran que la vacunación es necesaria, como Alemania, Austria... Y Portugal que está muy bien vacunado, que tiene unas tasas de vacunación muy altas, lo que nos muestra es que cuando uno abandona las mascarilla, cuando una abandona las restricciones de la regla de las 6M, sobre todo en interiores, se producen unas diferencias muy importantes en cuanto a la incidencia», ha declarado.

«Eso es lo que hay que aprender de Portugal. Y parece que Portugal ha tenido que adoptar algunas decisiones que están basadas en decisiones de sus expertos, y que yo creo evidentemente que hay que respetar», ha concluido.