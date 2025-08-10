La consejería de Salud y la UEx formarán en protección a la infancia frente a la violencia

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado el convenio suscrito entre la consejería de Salud y Servicios Sociales y la Universidad de Extremadura (Uex) ... para el desarrollo de acciones de formación en protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en el ámbito de la administración pública.

La formación de los profesionales que trabajan en contacto con la infancia es «un pilar fundamental en la protección y promoción de los derechos de menores y adolescentes» y la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia establece la obligación de dotar a estos profesionales de herramientas y conocimientos que les permitan detectar, prevenir y actuar ante situaciones de violencia infantil, informa la Junta.

La Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, en colaboración con la Uex, ofrece esta formación con el objetivo de «promover entornos seguros para la infancia, sensibilizar sobre la importancia de la formación en la prevención y detección de la violencia infantil y dotar de conocimientos actualizados a profesionales en contacto con la infancia», señala.

Además, se pretende fomentar la actuación coordinada entre diferentes ámbitos profesionales para una protección efectiva de la infancia, así como la prevención de la victimización secundaria, asegurando un acompañamiento adecuado a los menores en situación de vulnerabilidad promoviendo entornos seguros en educación, sanidad, servicios sociales, deporte, cultura y ocio.

Con este acuerdo se refuerza la formación de profesionales –2.160– mediante un programa de capacitación, actualización de protocolos, y talleres enfocados a identificar y prevenir casos de violencia. Asimismo, se amplían los ámbitos profesionales que podrán recibir esta formación: Servicios Sociales de Atención Social Básica, Programas de Prevención con Familias y Menores en Riesgo Social y Programas de Atención a Familias y servicios de Adolescencia y Familias y de Protección y Atención a la Infancia de la consejería de Salud y Servicios Sociales.