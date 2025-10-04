La Consejería de Salud recibe el Premio Liderazgo en Enfermedades Raras

La Consejería de Salud de la Junta de Extremadura ha sido galardonada con el Premio al Liderazgo Institucional Sanitario en la categoría de Enfermedades ... Raras durante su III edición.

La titular autonómica, Sara García Espada, recogió este reconocimiento nacional y mostró su agradecimiento a la organización porque estos galardones permiten visibilizar el «compromiso» con los pacientes, las familias, las asociaciones y los profesionales con los que día a día trabajan «de la mano».

García Espada recordó que, en esta materia, la consejería creó una red de atención especializada, la figura del enfermero gestor de casos para agilizar las demandas de los pacientes, y se apostó por la investigación.

La consejera añadió que este premio se lo brindan a todos los extremeños que fueron diagnosticados de una enfermedad rara y a los profesionales con los que «recorren un camino hacia la esperanza».