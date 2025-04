La Consejería de Cultura dice que Palomino no participará en la reunión en la que se adjudique el contrato del Festival de Mérida

Francisco Palomino no participará en la reunión del consejo rector del Patronato del Festival de Mérida en la que se adjudique el nuevo contrato de ... gestión de la gran cita cultural. Esta es la respuesta de la Consejería de Cultura a preguntas de HOY una vez que este diario ha avanzado esta mañana que la antigua productora teatral del ahora secretario general de Cultura de la Junta es una de las empresas que se han presentado para dirigir el Festival emeritense.

Cultura ha trasladado a este diario que como está reflejado en la ley «los cargos están obligados a abstenerse en procedimientos que tengan que ver con antiguas empresas de las que formaron parte». Por ese motivo, anticipa que Francisco Palomino «se abstendrá de participar» en el Consejo Rector del Patronato del Festival de Mérida donde se adjudique la propuesta ganadora. En ese consejo Palomino se sienta como vocal.

Recuerda la Consejería de Cultura que será una mesa de contratación, en la que el secretario general no está, la que debe trasladar la propuesta ganadora de empresa para gestionar el Festival de Mérida.

Con todo, la Junta de Extremadura indica a a HOY que «es importante subrayar que las empresas no pueden tener un lastre a la hora de poder presentarse a licitaciones públicas como esta, siempre que se cuide, como es el caso, de que no haya ningún conflicto de intereses y que, para mayor garantía de imparcialidad, se produzca una abstención para no influir en la adopción de decisiones, tal y como marca la ley».

La Administración extremeña «velará siempre por el cumplimiento de la normativa y el respeto tanto a la ecuanimidad -que debe imperar en los procesos de licitación- como a la libertad y el derecho de las empresas a la hora de presentarse a los concursos públicos».