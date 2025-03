La consejera de Educación defiende un sistema de ayudas en lugar de servicios gratuitos

La consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Mercedes Vaquera, defiende un sistema educativo basado en la atención pública y acompañado de ayudas ligadas ... a la renta para el acceso a determinados servicios. Por su parte, el PSOE lamenta que ese modelo se implantará sólo en etapas obligatorias, mientras que en las no obligatorias no se tendrán en cuenta los ingresos de las familias, lo que beneficiará a los colectivos más pudientes.

Vaquera ha respondido este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura a dos preguntas de la oposición sobre la equidad en el sistema educativo. La diputada socialista Ana Fernández ha asegurado que la igualdad de oportunidades se logra con medidas como los comedores universales y gratuitos, entendidos como un servicio y no como un complemento.

Sin embargo, el Gobierno regional apuesta por regresar al modelo anterior, centrado en la concesión de ayudas ligadas a la renta. Pero en enseñanzas no obligatorias, como las becas universitarias complementarias, no se tendrá en cuenta los ingresos de las familias. También ha criticado las subvenciones de hasta 40 euros para academias de inglés y de 200 euros para las escuelas infantiles. En su opinión, esto perjudicará a las zonas rurales y a los barrios desfavorecidos de las ciudades de la región, donde no existen esos servicios.

Para Mercedes Vaquera, la igualdad y equidad educativa está garantizada y consistirá en ofrecer las mismas oportunidades para todos los alumnos, independientemente de su situación personal, económica y social. Algo que se conseguirá con una educación pública gratuita de calidad. Para ello, se promoverá la escolarización de 0 a 3 años, la permanencia de los colegios rurales, la bajada de las ratios por aula, el refuerzo de las plantillas y la reducción de la carga docente. Y se complementará con ayudas ligadas a la renta para el acceso a servicios como comedores y aulas matinales.

En la misma línea, Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, ha recalcado que la educación pública debe contribuir a que cada alumno llegue a lo más alto que pueda según su capacidad. Sin embargo, el Gobierno regional afirma que no hay dinero para obras en centros y al mismo tiempo suprime el impuesto de Patrimonio y baja el IRPF. Igualmente, elimina la gratuidad de los comedores y las aulas matinales y crea cheques con ayudas directas para academias de inglés y centros infantiles; o cierra unidades en centros públicos mientras las mantiene en los concertados.

La consejera de Educación ha defendido un sistema basado en la justicia social y la gestión eficiente de los recursos, con ayudas para quienes realmente lo necesitan para libros de texto, transporte, logopedia y clases extraescolares de inglés.