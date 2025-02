«Conseguimos la plaza y hemos dejado la guardería privada»

Olivia Sancho Expósito cumplirá dos años el próximo mes de noviembre y es una de las 18 alumnas que acude al aula 2 del colegio Extremadura ... , en Cáceres. «Creo que escolarizar desde el principio es importante porque se acostumbran y saben lo que es estar en un aula, y los padres lo necesitamos para conciliar», explica su madre, Soraya Expósito. El año pasado la niña acudía a una guardería privada, de la que al obtener esta plaza pública han prescindido. «Pagábamos casi 200 euros y sin comida, aquí la traemos al comedor, y aunque lo pagamos, al final te ahorras bastante», explica esta familia, que tiene la idea de que la niña continúe el próximo año en este centro.

Rubén Cordero es otro padre de este centro. «Mi hija antes estaba en una guardería privada, pero nosotros creemos en la educación pública, echamos la solicitud y conseguimos entrar», explica. «Vivimos muy cerca y podemos venir en la bici».

Ya dentro del aula, Maite Silveira, una de las dos técnicos en Educación Infantil que atienden a este grupo de dos años explica que trabajar con estos niños en un colegio no cambia la rutina básica respecto al centro infantil, aunque reconoce que «quizás tiene un enfoque más educativo al formar parte de la programación del colegio», describe.

José Antonio Martín Martín, director de ese centro, califica de «gran novedad» este aula. Para dar cabida a este recurso se habilitó una antigua aula de profesores y parte del comedor para habilitarles el baño. Los pequeños utilizan los recursos del resto del colegio, aunque al patio salen solos. El horario también se adapta a escuela infantil. Arranca a las 7.30 de la mañana y cierra sus puertas a las 15.30.

«Me parece una iniciativa estupenda, sobre todo porque permite la conciliación de las familias, les viene muy bien a los que tienen hermanos, pero también vienen familias que traen a su primer hijo a este centro», señala. Pero destaca la pérdida de una unidad de 3 años que se ha llevado a cabo este curso que acaba de empezar. «Tenemos un aula de dos años que no teníamos el curso pasado, de cara a la escolarización lo que necesitamos es que tengamos dos líneas, no solamente una, porque sino no vamos a poder asumir la demanda que solicitan este centro». Son 18 los niños de dos años que están en este nueva aula. Si todos ellos solicitaran el curso de 3 años solo habría siete plazas para niños de fuera.