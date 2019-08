Conocer el mundo a tu medida

«A veces hay que escucharse a sí mismo y hacer lo que realmente te gusta». Bajo esa premisa, la pacense Nines Calle dio un giro de 180 grados en su vida y dejó su trabajo en una escuela de negocios por dedicarse a su verdadera pasión: viajar.

En su maleta llevaba miles de kilómetros recorridos y había tachado la lista de 42 países conocidos. Pero fue en Panamá donde empezó a replantearse de nuevo su vida.

Convencida de que en Extremadura se viajaba poco, quería encontrar la fórmula perfecta para atajar esta realidad. Y así fue.

Desde hace más de dos años Nines Calle se gana la vida como personal traveler, algo así como si fuera «el sastre de tus viajes», como a ella misma le gusta definirlo.

Esta figura se dedica a hacer viajes a medida basándose en sus propias experiencias. Su valor añadido, aparte de conocer todo aquello que aconseja u oferta, es su relación con el cliente. Calle sabe que este punto es determinante para la preparación y desarrollo de cualquier viaje.

Primera toma de contacto

Por ello, se cita con los clientes en una cafetería e, incluso, en la propia casa de este. En el caso de que no vivan en la misma ciudad, Badajoz, organiza la cita a través de videoconferencia o manda cuestionarios para, posteriormente, comentarlos por teléfono. «Primero me dedico a trabajar esa parte previa que, normalmente, una agencia no tiene tiempo a hacerlo», aclara la personal traveler.

Aquí se encuentra con dos perfiles de viajeros totalmente distintos. Por un lado, los que tienen muy claro el destino que quieren visitar y llegan a ella con la historia totalmente estudiada. Aún así, Nines Calle intenta siempre recomendarles, basándose en los gustos de sus clientes. El otro perfil es el del viajero que repite con ella y se deja guiar desde el principio con la elección del destino. En ambos casos lo que busca la extremeña es la personalización del viaje, el punto más importante y el que la diferencia, según ella, de una agencia de viajes común. «No a todos les puedo recomendar lo mismo. Eso es lo que yo tengo que captar del cliente para que el viaje sea un éxito», aclara la personal traveler.

La implicación de Nines Calle es absoluta hasta tal punto que sus viajeros le hacen partícipe de cada experiencia que viven. «Mi teléfono está disponible las 24 horas. Tengo con ellos un contacto permanente. Si necesitan resolver cualquier cuestión me llaman. También me mandan muchas fotos. Todo eso lo intento cuidar ya que es una relación estrecha».

Juntos pero no revueltos

La extremeña ha creado otro modo de viajar bajo el nombre de 'Juntos pero no revueltos'. La personal traveler propone un destino y lo envía a una base de datos en la que hay unas mil personas con las que ha contactado en algún momento. La propuesta, en la que se incluye el destino, el presupuesto y varias actividades, la envía por correo electrónico, por wasap o publicándolo en su perfil de Facebook.

El objetivo es disfrutar del viaje en grupo sin llevar un horario estricto o un planning inamovible.

«Viene gente sola, parejas o amigos a los que les apetece conocer a más gente. Yo organizo y propongo cosas que las vamos a hacer todos porque merecen la pena. Pero también otras actividades en las que no tenemos que estar todos sí o sí. Quien quiere viene y quien no, no. Esa es la fórmula».

Este tipo de viaje los organiza cada tres meses. En el mapa ya ha tachado la Toscana, las islas Azores, Cuba, Vietnam o Argenina y los próximos destinos de 'Juntos pero no revueltos' serán Egipto, Costa Rica, Nueva York o Polonia.

La ilusión permanente

Una sonrisa gigante aparece en su cara al preguntarle por los beneficios que aporta el conocer mundo. Para ella viajar supone una inversión o, como a ella le gusta señalar, «es la única forma de gastar dinero que te hace más rico. Me parece consustancial a la persona».

Nines Calle se reinventó hace dos años y no solo ha conseguido vivir de su pasión sino que ha logrado otro objetivo, «contribuir a que uno conozca mundo», sentencia.