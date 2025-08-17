Conmoción en Azuaga por los perros abandonados: «Ningún rehalero lo haría»

La noticia de la muerte por abandono de 32 perros en Azuaga ha causado una profunda conmoción en el pueblo, un municipio con mucha ... tradición en el uso de rehalas para la caza.

Como informó HOY el pasado 8 de agosto, el Seprona de la Guardia Civil halló esos animales muertos por inanición en una finca de esta localidad pacense. Formaban una rehala de caza que en la zona se conoce como 'el Patilla'. El dueño está siendo investigado por abandono.

El sentimiento mayoritario de los vecinos es que «ningún rehalero de la zona sería capaz de hacer una cosa así, cuando por el contrario, tienen a sus perros como el mejor bien, y cazan con ellos formando un equipo perfecto», señala un rehalero extremeño de la zona.

La explicación de los vecinos es que el hijo de 'El Patilla' no pasa por un buen momento personal

El Ayuntamiento de Azuaga ha emitido un comunicado en el que expresa su «repulsa, indignación y consternados por la noticia».

La explicación que encuentran los vecinos de Azuaga a este hecho es que el actual responsable de la rehala –que es hijo del Patilla que le da nombre– no se encontraba en el mejor momento de su vida, con serios problemas personales. «Pero los perros no pueden ser las víctimas de una situación que se le ha ido de las manos. Hay maneras de salvar a los animales, regalándolos a otras perreras, vendiéndolos o repartiéndolos a otros compañeros que seguro que van a entender la situación. Todo menos el abandono al que han estado sometidos», señala a HOY Alfonso Aguado, abogado y secretario de la Asociación Española de Rehalas, y dueño de una de ellas.

Aguado tiene claro que lo ocurrido en este caso es un delito de maltrato animal, «perfectamente tipificado en la nueva ley y que supondría las penas más altas».

Para la Asociación Española de Rehaleros –que cuenta con unos 1.000 socios en todo el país– este es «un asunto que afecta de lleno a la buena imagen de la caza y supone un borrón en todo lo bueno que venimos realizando desde hace años. Echa abajo nuestro trabajo. Este tipo de noticias deja en estado de shock a todos los buenos rehaleros que hacen bien las cosas y que aman a sus perros por encima de todo. Personalmente nunca nos hemos encontrado un caso ni siquiera parecido al que nos ocupa», añade Aguado, quien confirma que la rehala del Patilla no forma parte de su asociación.

«Hace tiempo que conocí al padre, que dio nombre a la rehala, un hombre cabal, enamorado de la caza, guarda de una finca y que será el primero que estará sufriendo con lo que le ha ocurrido a su hijo y a la rehala que dejó en sus manos», afirma.

En el jugado de Llerena, según el abogado, aún no se ha iniciado el procedimiento, pero ya la Asociación Española de Rehalas tiene designada una procuradora para personarse en la causa.

«Nadie en el pueblo imaginábamos que un vecino que abría y cerraba su negocio de reparación de coches con normalidad tuviera en el campo a más de treinta perros desnutridos o muertos de hambre y sed. Ha sido este asunto del abandono de la perrera, descubierto por la Guardia Civil, el que ha destapado todo lo que se escondía detrás de la situación personal del ahora investigado».

El presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, también considera que este tipo de noticias no favorecen a este colectivo. «A la vista de cómo se desarrolle la investigación, nosotros veremos si también actuamos judicialmente», cuenta a este diario.

Jarro de agua fría

La rehala el Patilla perteneció al padre del ahora investigado, como se ha comentado anteriormente. Este la cedió a su hijo, aunque ambos llegaron a cazar juntos, como recuerdan algunos cazadores de Azuaga asiduos a la montería de La Sierra y a otras de la zona.

El supuesto responsable de los hechos es un gran aficionado a la caza: «en la montería de Azuaga él y su padre participaban con la rehala familiar, y desde muy niño ha sido responsable de sus perros junto a su padre, aprendiendo a cuidarlos y conducirlos por el monte. Aunque sea un hecho muy reprochable, conociendo al padre y al hijo, y su ilusión por seguir con ella, hay que suponer que algo grave estaba pasando en la vida del joven», señala a HOY el capitán de la montería de la Sierra de Azuaga, quien confirma que el padre trabaja como guarda en una finca y ese puede ser el motivo de que dejase en manos de su hijo el cuidado de los perros. «La noticia ha caído en Azuaga como un jarro de agua fría», concluye.

En la actualidad no está claro que el ahora investigado por la Guardia Civil tuviese dado de alta el núcleo zoológico donde tenía a sus perros, que gozaban de unas adecuadas instalaciones. «Pero sino se atienden a diario por la única persona responsable, se producen situaciones como ésta; para nada tiene que ver este asunto con el cuidado y mimo que el resto de rehaleros llevan a cabo en sus perreras, donde no dejan de acudir ni un solo día para alimentar a sus perros que forman parte de su propia vida y de mantener las instalaciones en perfecto estado de revista», explica otro conocido rehalero extremeño que semanas pasadas acudió con otros compañeros a salvar perros de un incendio en la zona de Herrera del Duque.