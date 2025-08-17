HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de la Guardia Civil con dos de los perros abandonados. HOY

Conmoción en Azuaga por los perros abandonados: «Ningún rehalero lo haría»

Los aficionados temen que la noticia ensucie la imagen de la caza «y suponga un borrón de todo lo bueno que venimos realizando»

Lucio Poves

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:59

La noticia de la muerte por abandono de 32 perros en Azuaga ha causado una profunda conmoción en el pueblo, un municipio con mucha ... tradición en el uso de rehalas para la caza.

