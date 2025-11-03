Un congreso en Extremadura reflexionará sobre Hernán Cortés «sin prejuicios» Se desarrollará en Cáceres, Trujillo y Medellín del 13 al 15 de noviembre con el apoyo de la Junta

Un congreso internacional que se celebrará del 13 al 15 de este mes de noviembre en las localidades extremeñas de Cáceres, Trujillo y Medellín reflexionará sobre la figura de Hernán Cortés «sin prejuicios», desde la «serenidad», la «reflexión» y el criterio científico contextual.

Titulado 'Hernán Cortés: Nuevas aportaciones y nuevas miradas', reunirá a una veintena de expertos procedentes de América, España y Europa para analizar una de las figuras «más decisivas» y debatidas de la historia universal.

Así, «alejado de etiquetas», el congreso propone reconocer la «complejidad histórica» desde múltiples miradas, poner sobre la mesa vías de interpretación histórica, cultural, antropológica y patrimonial sobre un personaje y un tiempo que «marcaron el nacimiento del mundo moderno», según ha destacado durante la presentación este lunes en Mérida del evento la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

Este congreso se celebrará apenas unos días después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconociera oficialmente en nombre del Gobierno de España que hubo «dolor e injusticia» durante la conquista española de América hacia los «pueblos originarios». La declaración, un gesto en toda regla al Gobierno mexicano, que viene reclamando «perdón» desde 2019, fue pronunciada durante la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

De forma paralela, uno de los objetivos de la Junta de Extremadura es estrechar lazos con Iberoamérica dentro del proyecto Extremestiza, que incluye entre otras líneas de actuación que los alumnos de ESO conozcan mediante una asignatura las aportaciones y el papel de la región extremeña en la historia de la humanidad.

Mientras tanto, el objetivo del congreso que se celebrará en Extremadura este mes es que sirva para avanzar hacia un discurso «integrador y humanista», porque «no se trata de juzgar la historia con los ojos del presente, sino de comprenderla, de reconocer sus luces y sombra y de extraer de ella las lecciones que puedan guiar hoy».

El objetivo del encuentro es además reforzar el papel de Extremadura como «espacio de pensamiento, diálogo y conocimiento», así como contribuir a su proyección como «territorio de referencia» en estudios sobre América en general y la figura de Hernán Cortés en particular.

«Una cita que nos invita a repensar nuestros legados desde la pluralidad de miradas y voces, con la conciencia de que la historia de Extremadura está profundamente entrelazada con la de América», ha espetado Bazaga, quien ha remarcado que el congreso enlaza también los valores que inspiran la acción cultural de la Junta de Extremadura, como la apertura al mundo, el mestizaje, el diálogo y la cooperación, a través de la citada estrategia Extremestiza.

Lazos

A su vez, la directora de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, María del Mar Lozano Bartolozzi, ha defendido la importancia de congresos como el presentado este lunes, tanto por la «relevancia especial» y actualidad de la figura de Hernán Cortés, como por la oportunidad «única» que supone para divulgar el patrimonio histórico de la comunidad.

Así, ha defendido que con esta cita «no se trata sólo de analizar uno de los personajes históricos más importantes, sino de entender un periodo decisivo que definió los lazos entre Extremadura y América»; teniendo en cuenta que la vida y acciones de Hernán Cortés «son el reflejo de una época en la que se forjaron los cimientos del mundo moderno con sus luces y sus sombras», recoge Europa Press.

Con ello, ha destacado que el congreso «invita a mirar con serenidad y rigor el papel que desempeñaron figuras como Hernán Cortés, no desde la glorificación ni desde la condena, sino desde la comprensión histórica y con el rigor».

De igual modo, Lozano Bartolozzi ha apuntado que el congreso reunirá a cronistas y algunos de los «mejores» estudiosos e historiadores de Hernán Cortés, que expondrán y debatirán entre ellos y los asistentes.

En el congreso está prevista la intervención de algunos de los historiadores de mayor relevancia internacional en el campo de los estudios 'cortesianos', que desarrollarán una serie de ponencias plenarias y debatirán en coloquios posteriores los temas expuestos.

Entre ellos, María del Carmen Martínez Martínez (Universidad de Valladolid), Rodrigo Martínez Baracs (Academia Mexicana de la Historia), Bernard Grunberg (Universidad de Reims Champagne-Ardenne), Frank Moya Pons (Academia Dominicana de la Historia), Martín Almagro Gorbea (Real Academia de la Historia), o los académicos de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura Francisco Javier Pizarro Gómez y Esteban Mira Caballos.

Otras contribuciones académicas correrán a cargo de Mónica Cejudo Collera (Universidad Autónoma de México), Rafael López Guzmán (Universidad de Granada), Isabel Bueno Bravo (Universidad de Varsovia), Tomás García Muñoz (Cronista Oficial de Medellín,) Angélika García Manso (Universidad de Extremadura), Javier Molina Villeta (UNAM), Tomás Calvo Bueza (Catedrático emérito de la UCM), Sigfrido Vázquez Cienfuegos (Universidad de Extremadura) y Genaro Rodríguez Morel (Academia Dominicana de la Historia).

Además de las ponencias, habrá actividades paralelas (como un concierto en Cáceres a cargo del Coro y Músicos de la Orquesta Barroca de Badajoz; una visita en Trujillo a la Fundación Xavier de Salas; y en Medellín una visita cortesiana guiada por su cronista local, Tomás García).

Bienal Vargas Llosa

Por otra parte, preguntada sobre la repercusión de la reciente celebración en Extremadura de la VI Bienal Mario Vargas Llosa, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, Victoria Bazaga, ha defendido que ha sido un «éxito».

«Fue un éxito que superó todas las expectativas que teníamos por el elenco que fue indiscutible y plural de los escritores, humanistas, y por las 30 actividades en los escenarios de Cáceres, Trujillo y Badajoz».

En este sentido, ha destacado que «el golpe mediático» que se esperaba con esta cita en Extremadura «se consiguió» y ha sido «importantísimo».

