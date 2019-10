Mal congénito Se ha convertido en práctica habitual que los padres sean incapaces de asumir cualquier crítica que les hagan sobre el comportamiento de sus hijos MARCOS RIPALDA Viernes, 25 octubre 2019, 14:59

No sea usted culpable de nada. Culpe al otro. Échele la culpa al vecino, al profesor, al dependiente, incluso al que aún es hoy su amigo. Usted lleva la razón. Y si sabe que no la lleva, no lo reconozca. Ahí lo maten. Todo lo que le suceda -todo lo malo, se entiende-, no será culpa de usted porque usted no tiene la culpa de nada. No dude. La duda le hará no tener la razón. La perderá. Así que ni un resquicio de duda. Ni mijita. Puede usted ser un mentecato, sí, pero usted no ha hecho nada. Déjelo estar. Usted prioriza, usted sabe. Vela por los suyos. Es la llamada de la sangre que le tira. Golpéese el pecho. Como Tarzán. Hágalo. Todos los que le rodean son perfectos desconocidos cuando hay que enfrentar la crítica, el castigo, la reprimenda y hasta la verdad. Acuérdese de que usted lleva la razón y no se responsabiliza de lo que haya sucedido. Así que no haga prisioneros porque tendrá que cargar con ellos, y lo mismo nadie los reclama al final de la contienda. En cualquier caso, el tiempo lo cura todo. Dígase esto. Todo. El tiempo lo cura todo. Le pondré un ejemplo para que no se me pierda. Pongamos que con la inestimable ayuda de sus genes, hay en el mundo una criatura más que amar, alimentar, enseñar, comprender y hasta regañar. Pongamos que a esta criatura le encanta soltar así, sin filtro, las mismas palabrotas que oye continuamente -no solo en la paz del hogar- y decirle a su madre -la mujer de usted, esté atento- que es mala o muy mala -estoy suavizando mucho el adjetivo empleado- porque le niega algún antojo o le dice, acuciada por el psicoterapeuta, que «no es no» a algún antojo que por norma exige de muy malos modos. Pongamos que en el colegio (ese lugar destinado a enseñar, que no a educar), la criatura se comporte de forma muy similar a como lo hace en presencia de usted y su señora, de sus abuelos, de la canguro y de cuantos amigos haya conservado tras entrar de lleno en la vida adulta, aunque usted no lo reconocerá ni bajo pena de tortura. Porque el niño es más bueno que el pan y no dice palabrotas y es un compañero excepcional al que todos sus compañeros quieren y nunca siente envidia ni alza la voz ni pega con su manita inocente. Dígase esto varias veces. No se baje del burro. Reconocer el problema es lo mismo que tenerlo. Y usted no lo tiene. No se desvíe de la ruta segura. No vaya a apechugar a estas alturas con la responsabilidad de lo que haya podido perpetrar el zagal. Busque una excusa. Rápido. Fueron las circunstancias. Se le fue de las manos, pero era sin mala intención. Son cosas de niños. Tampoco es para tanto. Errar es humano. Diga cualquier cosa, menos admitirlo. Copie a nuestra clase política. Ejemplos los hay a decenas. Y si todo falla, puede recurrir al infame «y tú, más», evitando coger el toro por los cuernos, y haciendo caso omiso a las señales que indican, de forma evidente, que algo habría que hacer para evitar males mayores. Pero no. Es cada vez más frecuente que los progenitores esquiven toda responsabilidad para con sus vástagos y se limiten a achacar los «disgustos» a «factores externos», difícilmente cuantificables, para no ensuciar la imagen idealizada que tienen de estos.