El confinamiento en Valdecaballeros y Cañamero se desactivó a las doce horas

El incendio en la planta termosolar Casablanca, en el término municipal de Talarrubias, se desató poco antes de las cinco de la tarde del sábado y ese mismo día, ante la columna de humo que salía de la instalación, a las nueve y 21 minutos el 112 mandó una alerta para que los vecinos de la población de Valdecaballeros (1.100 habitantes), a seis kilómetros de la central, se quedaran en sus casas y cerraran las ventanas. A continuación, esa misma orden se extendió al municipio de Cañamero (1.630 habitantes), a unos veinte kilómetros en línea recta del anterior.

Mientras los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) llegados de Don Benito y Herrera del Duque trataban de controlar y sofocar las llamas provocadas tras una fuga de un fluido altamente tóxico al entrar en combustión, estas dos poblaciones situadas al este de la comunidad autónoma a ambos lados de la frontera entre Badajoz y Cáceres, revivieron sensaciones ya conocidas cuando la pandemia estuvo en su fase inicial, pues de repente no podían salir a la calle.

Por suerte, el viento jugó a favor, el humo se elevó en vez de envolver a las localidades cercanas y a las 9 y cuatro minutos de la mañana de ayer domingo la alerta de confinamiento fue desactivada por el 112 y la normalidad retornó.

«Los vecinos no salieron a la calle, no tuvieron miedo ni hubo nervios porque no se apreció nada» Gregorio Rodríguez | Alcalde de Valdecaballeros

«Todo está tranquilo, el fuego se ha apagado, la alerta se ha desactivado y entre los vecinos la mayoría cumplió y no salió a la calle. Yo salí a dar una vuelta y a medianoche la dirección del viento no hacía nada que temer, ya que iba más bien hacia Cañamero (...) la gente no tuvo miedo ni hubo nervios porque no se apreció nada. Yo cuando salí a la calle me puse la mascarilla por si acaso, tampoco pasa nada después de dos años de pandemia, aquello fue otra cosa», explicó ayer por la mañana Gregorio Rodríguez, alcalde de Valdecaballeros, que asegura que pasó las horas más críticas en contacto con al Subdelegación del Gobierno y la jefa de sala del 112.

En la localidad de Cañamero, desde el Restaurante Ximenez explicaron a HOY que sobre las doce de la medianoche la Guardia Civil acudió a decirles que debían cerrar y eso hicieron, si bien al día siguiente por la mañana este negocio de hostelería ya estaba funcionando con total normalidad.

Características de la planta

Casablanca es una planta de generación de energía eléctrica de 50 MWe situada en el término de Talarrubias, situada al noreste de la provincia de Badajoz. Ocupa una superficie de 195 hectáreas, mientras que la superficie de espejo total es de 510.000 metros cuadrados. Según explica la página web de Sener, la tecnología empleada en esta planta es la de captadores cilindroparabólicos.

La propiedad de la planta es de Cobra Sistemas y Redes (ACS), mientras que Sener es contratista EPC parcial y responsable de la Ingeniería planta completa. Hasta el momento no han emitido ningún comunicado sobre lo sucedido el sábado.