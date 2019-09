«Esta vez la guadaña nos ha perdonado», afirma una de las personas que se cruzó con el kamikaze de la A-5 Decenas de conductores le hicieron señales con sus luces y un coche de la Guardia Civil intentó interceptarlo, pero no respondió a los avisos EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Martes, 17 septiembre 2019, 08:38

Un coche patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y decenas de conductores intentaron el domingo que el coche que circulaba en sentido contrario por la autovía A-5 detuviera su marcha antes de que provocase una desgracia. Pero ninguno de los avisos, incluidas las señales acústicas y luminosas que le lanzó el vehículo de Tráfico, hicieron reaccionar a Miguel C. R., que murió tras chocar frontalmente contra el coche que conducía un joven de 29 años que resultó herido grave.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el conductor que causó el accidente accediera a la autovía en el entorno de Mérida. Allí, entre el primer acceso a la capital autonómica y el vial que toman los conductores para dirigirse a Decathlon y la Academia de Tráfico, fue visto ese coche por un equipo de Cruz Roja que circulaba por la autovía.

Eran las 20.50 horas y ya había anochecido. En esos minutos, cientos de coches se movían por un tramo en el que confluye la autovía A-5 (Madrid-Lisboa) con la A-66 (Gijón-Sevilla) y que es utilizado también por los emeritenses para rodear la ciudad a modo de circunvalación.

Isabel Gil Rosiña y una familia de Segura de León lograron esquivar el coche cerca de Calamonte

El Volkswagen Golf de color gris que iba en sentido contrario tenía unos 20 años de antigüedad y llevaba las luces apagadas. Su conductor recorrió entre 8 y 12 kilómetros en dirección Badajoz utilizando los dos carriles por los que circulaban los conductores que se dirigían a Mérida. En los aproximadamente 5 minutos que duró esta maniobra antirreglamentaria se cruzó con decenas de coches que lograron esquivarlo con maniobras que, en algunos casos, resultaron milagrosas. «Cuando lo vi, pensé que nos lo comíamos», confirmaba ayer Nela Bravo.

Esta vecina de Mérida se había desplazado el domingo a Arroyo de San Serván para ver a su madre. A esa reunión familiar acudieron también otros dos hermanos suyos que iniciaron el regreso a Mérida justo cuando el conductor circulaba en sentido contrario. «Yo iba con mi marido y con mi hija cuando se nos vino el coche encima. Acabábamos de salir a la autovía por el cruce de Arroyo, estábamos adelantando y mi marido aceleró todo lo que pudo... Esta vez la guadaña nos ha perdonado».

El Volkswagen Golf quedó destrozado. :: HOY

Apenas tres minutos antes, sus dos hermanos se habían cruzado con ese mismo vehículo, uno de ellos en las proximidades de la salida a Calamonte. Una hermana de Nela iba por el carril derecho y no tuvo que maniobrar porque el Volkswagen Golf apareció por el carril central. Pero su otro hermano sí tuvo que esquivarlo puesto que en ese momento seguía a otro coche que estaba realizando un adelantamiento. «Mi hermano también iba a adelantar, pero vio una maniobra extraña en el coche que iba justo delante y reaccionó a tiempo».

Por ese tramo circulaban también Roberto Olivera e Isabel Gil Rosiña, consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura. Iban en sentido Mérida junto a su hijo de seis años cuando se encontraron por sorpresa el Volkswagen Golf.

«Íbamos adelantando y mi marido aceleró todo lo que pudo», explicó Nela Bravo, que también se cruzó

Roberto ha afirmado que acababan de salir de la curva anterior al acceso a Calamonte cuando vio que el coche se les venía encima. «Nosotros íbamos por el carril derecho y él venía por el central. Pero cuando estábamos cerca el coche se nos vino encima: yo di un volantazo rápido a la derecha y otro a la izquierda para esquivarlo».

BMW Serie 5 en el que viajaba el joven de 29 años que resultó herido grave:: HOY

Justo detrás iba una vecina de Segura de León con su padre y dos menores de edad. La mujer repitió la maniobra de evasión de forma intuitiva y eso les salvó la vida. «A nosotros no nos dio pero a ellos les arrancó el espejo retrovisor. Cuando comenzamos escuchar sirenas todos comenzaron a llorar. Ahora estamos preocupados por el chico de 29 años contra el que chocó y por la familia del fallecido, es una verdadera pena», añadió Roberto.

Se cruzó con la Guardia Civil

Tanto Isabel Gil Rosiña como los ocupantes del vehículo que iba detrás alertaron rápidamente a los servicios de emergencia. Las llamadas de alerta permitieron que una patrulla de Tráfico que se encontraba en una gasolinera próxima se internara con rapidez en la autovía y comenzara a avanzar en dirección a Mérida con la intención de alertar e interceptar al conductor antes de que provocara un accidente.

Pero cuando ese vehículo uniformado se cruzó con el Volkswagen Golf no logró su objetivo. Le alertó con sus señales acústicas y luminosas, pero el conductor no se detuvo y, después de dar un volantazo hacia la derecha aproximándose a la mediana, prosiguió la marcha hasta chocar frontalmente con un BMW Serie 5 de entre 10 y 15 años de antigüedad. Lo conducía un joven de 29 años nacido en San Vicente de Alcántara, aunque reside en Mérida, que resultó herido de gravedad.

Los bomberos tardaron dos horas en sacarlo del coche. El Servicio Extremeño de Salud informó ayer que estaba siendo atendido en la UCI del Hospital de Mérida del «politraumatismo esquelético» que presentaba. Su estado era grave pero se encontraba estable.

La colisión se produjo en el kilómetro 353,100, en el carril derecho en sentido Madrid. La reacción de los servicios de emergencia fue rápida pero no pudieron salvar la vida de Miguel C. R., un vecino de Montijo de 46 años que deja pareja y dos hijos. En el momento del accidente no hacía uso del cinturón de seguridad.

El Juzgado de Montijo ha abierto diligencias para determinar la causa del siniestro. El cadáver fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz, donde se le realizó la autopsia para aclarar las circunstancias de su muerte.