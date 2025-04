Condenan al SES a pagar 486.400 euros a una joven que perdió la visión

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sido condenado a abonar más de 486.400 euros a una joven que perdió la visión por ... un problema médico. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz considera que fue debido a un retraso en el diagnóstico. La perjudicada solicitaba más de 1,6 millones de euros. La sentencia ya es firme después de que el TSJEx desestimara los recursos del SES y de la chica.

La sentencia recoge que en diciembre de 2016 la joven, que entonces tenía 20 años, fue derivada por su médico de familia de Fuente de Cantos a consultas externas de neurología del Hospital de Llerena por presentar «cefalea con vértigos, visión borrosa y alteraciones visuales».

La consulta fue establecida para el 31 de marzo de 2017, tras lo que se pidió un TAC craneal y una analítica. También se planteó un tratamiento que no dio resultado, como se evidenció en revisiones posteriores.

En julio de 2018 acudió de nuevo a su médico por cuadro de migrañas de larga evolución, pautándose un tratamiento que tampoco resultó efectivo. Tras apreciar en una revisión que mantenía cefaleas prácticamente a diario con problemas de visión se emitió orden clínica para valoración por Oftalmología. Fue citada en octubre, pero no acudió. La jueza considera que no está acreditado que recibiera la cita.

En noviembre fue evaluada en su centro de salud por presentar visión borrosa desde hacía cuatro días y posteriormente pérdida visual por ojo izquierdo y borroso por el derecho. Ese mismo día fue valorada en el Hospital de Llerena, donde se le diagnosticó cefalea migrañosa. Regresó dos días después derivada por su médico, pero no cambió el diagnóstico. Volvió el 18, pero tampoco hubo modificaciones. La sentencia reseña que no consta que se realizase una exploración neuro-oftalmológica, en concreto fondo de ojo, ni otras pruebas complementarias, «pese a que se trataba de una paciente con cefalea persistente de larga duración acompañada de alteraciones visuales».

El 21 de noviembre fue de nuevo atendida en Urgencias del Hospital de Llerena. En la exploración oftalmológica se detectó un edema y se recomendó estudio por Neurología, que concluyó con diagnóstico de cefalea e hipertensión intracraneal. Fue derivada al Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, donde ingresó en Neurocirugía ese mismo día. Tras apreciar cifras de presión intracraneal muy elevadas fue intervenida de urgencia.

En diciembre fue valorada en el Servicio de Oftalmología por grave pérdida de visión. En enero fue revisada de nuevo. «Consta que a la exploración entró con ayuda porque no veía», recoge el fallo. En febrero se constató que la paciente había mejorado de la cefalea pero no había recuperado prácticamente la visión.

Las cefaleas desaparecieron, pero quedó como secuela una ceguera bilateral con una visión residual. Tiene reconocido un grado de discapacidad del 80% y una pensión no contributiva de invalidez.

La representación de la paciente alegó que pese a que los síntomas se iniciaron en diciembre de 2016, cuando fue examinada por primera vez en el Hospital de Llerena en marzo de 2017 «no se realizó una prueba elemental, obligada, sencilla e imprescindible como es la exploración neuro-oftalmológica, lo cual llevó a no detectar a tiempo una hipertensión intracraneal, postergando dicha exploración hasta una etapa muy avanzada, cuando la afectación visual era completa e irreversible». Asimismo, reseña que durante el proceso no se practicaron otras pruebas y niega que recibiera cita para octubre de 2018.

El SES alegó que la atención fue correcta y rechazó la primera reclamación de la paciente. Pero el juzgado considera que en julio de 2018 ya presentaba síntomas que evidenciaban un cambio cualitativo en las características de las cefaleas, «que podrían encuadrarse en algunos de los criterios de alarma y que hubieran aconsejado una reevaluación diagnóstica, que no se hizo». Y hasta finales de noviembre no se apreció el problema. «Hubo evidente retraso en el establecimiento de un diagnóstico acertado, retraso que viene motivado por no realizar una exploración de fondo de ojo», añade. Por todo ello, considera acreditada la responsabilidad patrimonial de la Administración.