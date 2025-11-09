Condenan a un hombre a ocho meses de prisión por disparar a una perra en Calzadilla El condenado deberá indemnizar a la dueña del cachorro, una Border Collie de 8 meses, con 500 euros por los daños morales que le ha causado

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena de ocho meses de prisión impuesta a un hombre por disparar y lesionar gravemente a una perra de raza Border Collie llamada 'Muñeca' en octubre de 2022, impuesta por el juzgado de lo penal número 2 de Plasencia.

El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del hombre, que buscaba la absolución o, en su defecto, la eliminación de la indemnización por daños morales, y ratifica la condena íntegra. Además de los ocho meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación de dos años y tres meses para cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para la tenencia de los mismos, el pago a la dueña de la perra de 296 euros por los gastos veterinarios que le supusieron la cura de las heridas que le hizo a su mascota y 500 euros en concepto de indemnización por los daños morales que le ha ocasionado a ella misma.

Según los hechos probados que se recogen en la sentencia, sobre las 10.30 horas del 21 de octubre de 2022, la denunciante se encontraba paseando con su perra llamada Muñeca, una Border Collie de ocho meses, por la linde de una finca en el término municipal de Calzadilla (Cáceres).

El acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, que se encontraba en el terreno colindante, «con ánimo de menoscabar la integridad física del referido animal y sin justificación alguna, cuando la citada perra se adentró en su finca, le asestó tres disparos con un arma que impactaron en su perfil izquierdo, precisando para su curación de la realización de tres radiografías en distintas proyecciones, comprobándose en todas ellas la presencia de más de quince proyectiles en el cuerpo del animal, por lo que hubo de proceder a la limpieza y desinfección de tales heridas, presentando aquel además un fuerte dolor abdominal y ligera cojera en el miembro posterior izquierdo».

Los impactos causaron heridas que requirieron intervención veterinaria urgente. Según la sentencia, de los más de quince proyectiles que se encontraron en el cuerpo de la perra, solo se pudieron extraer tres debido al riesgo que suponía para la vida del animal. Y el tratamiento incluyó la administración de antibióticos y antiinflamatorios, con unos gastos veterinarios que ascendieron a 296 euros.

En el recurso de apelación, la defensa del acusado ha cuestionado la valoración de las pruebas y la imposición de la responsabilidad civil por daños morales. Pero la Audiencia Provincial ha confirmado la solidez de las pruebas presentadas en primera instancia, incluido el testimonio de la dueña, el informe veterinario y la declaración del agente de la Guardia Civil, que corroboraron la autoría de los hechos.

Daños morales

La sentencia subraya que no hubo error en la valoración probatoria y que la condena se ajusta a derecho. Indica que la testifical de la dueña de Muñeca «resulta decisiva por su valor claramente ilustrativo y, puntualmente, muy importante para declarar probada la autoría del acusado en los disparos sufridos por la perra». Un testimonio que «reúne todos y cada uno de los requisitos que jurisprudencialmente son exigibles para su consideración de prueba de cargo plena, máxime cuando se corrobora y se intensifica la versión allí ofrecida con la también declaración testifical del agente de la Guardia Civil».

Respecto de la petición del condenado de que se eliminara el pago por daños morales, la Audiencia la rechaza también. Recuerda que «toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente sí del hecho se derivasen daños o perjuicios» y que en este caso los daños morales a la propietaria de Muñeca son claros.

«Su testimonio evidencia en ella un sufrimiento personal y moral al ver a su perra (aun cachorro, pues tenía unos ocho meses de edad), tiroteada y con heridas sangrantes; es evidente que se acredita suficientemente la concurrencia del mismo, pues ese hecho es una visión impactante para cualquier persona y obviamente más para quien es la dueña del animal herido. Sin olvidar que el informe del veterinario evidencia no sólo las heridas de quince proyectiles en el cuerpo del animal, sino también la intervención quirúrgica que requirió y el dolor consiguiente para la perrita y es razonable entender que también para su dueña que la ve sufrir».

En consecuencia, «se entiende perfectamente acreditada la existencia de ese daño moral y respecto de la cuantía o valoración consiguiente, la Sala comparte la establecida por la juzgadora de instancia». La sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres no es firme y contra la misma cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

