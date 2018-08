Condenan a un directivo por pagar con la tarjeta federativa una multa de tráfico REDACCIÓN Miércoles, 1 agosto 2018, 08:47

MÉRIDA. Pagó una multa de tráfico con la tarjeta de la Federación Extremeña de Tiro Olímpico, de la que era vicepresidente, y el juzgado lo condena por un delito leve de apropiación indebida. La Federación de Tiro lo denunció y el juzgado de Primera Instancia número 1 de Cáceres le obliga a pagar 230 euros, más las costas del proceso judicial.

La sentencia, a la que ha tenido acceso HOY, relata que el 12 de agosto de 2016, Luis Godoy Soborro, entonces vicepresidente de la Federación Extremeña de Tiro Olímpico, «con ánimo de procurarse un beneficio económico», pagó con la tarjeta para gastos federativos de la que disponía una sanción de Tráfico impuesta por rebasar el límite de velocidad cuando circulaba con un turismo.

La infracción por exceso de velocidad la cometió casi un mes antes, el 19 de julio, y el juzgado cacereño subraya que no reembolsó a la Federación de Tiro lo que había cargado, por esa sanción, a la tarjeta de la entidad deportiva. Eso motivó una denuncia por parte de la federación.

Justificaciones

La sentencia indica que Godoy justificó que había usado la tarjeta bancaria federativa porque la sanción se le impuso cuando se trasladaba a Badajoz a revisar una galería de tiro, es decir, «viajaba en interés de la Federación». También dijo que el entonces presidente de la Federación autorizó la disposición y que la propia asamblea federativa autorizó el gasto al aprobar las cuentas.

El juez rebate esos argumentos. Aunque la multa se le impusiera cuando viajaba para realizar una labor federativa, la Federación no debe asumirla, dice. «Tendría su sentido que reembolsara a su vicepresidente gastos de combustible, comida, etc. (...) pero a lo que no puede extenderse la autorización es a cometer infracciones de tráfico (menos aún un exceso de velocidad, que compromete seriamente la seguridad de terceros usuarios de la vía y peatones). Autorizar el pago de la sanción equivaldría a autorizar la comisión de la infracción», señala el fallo.

Del mismo modo dice que no queda acreditado el «supuesto consentimiento o autorización del pago por parte de quien fuera presidente de la Federación». Y tampoco se acredita que la asamblea de esa entidad deportiva lo avalase.

El juzgado cacereño resuelve que Luis Godoy es autor penalmente responsable de un delito leve de apropiación indebida. Por eso se le condena a 180 euros de multa, así como a que indemnice a la Federación Extremeña de Tiro Olímpico, en concepto de responsabilidad civil, pagando 50 euros. También debe hacerse cargo de las costas judiciales. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Cáceres.