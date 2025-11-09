Condenan a Correos por vulnerar el derecho a la huelga de un trabajador de Hervás El juzgado le obliga al pago de una indemnización de 7.501 euros al sindicato que interpuso la denuncia

Domingo, 9 de noviembre 2025

El Juzgado de lo Social de Plasencia ha condenado a Correos por vulnerar el derecho de huelga de un trabajador en Hervás. La sentencia declara nula la sustitución del empleado durante un paro y condena a la empresa al pago de una indemnización de 7.501 euros al sindicato que interpuso la denuncia.

Los hechos juzgados se remontan al 23 de diciembre de 2024, cuando el trabajador de la oficina de Hervás, el único en esta sede, comunicó a sus superiores que secundaría la huelga convocada por el Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones. Una comunicación que llegó después de que el empleado solicitara esa misma fecha como día de asuntos propios y la petición le fuera denegada por la empresa alegando necesidades de servicio.

Ante la negativa, el trabajador comunicó su decisión de adherirse a la huelga el 23 de diciembre. Sin embargo, la empresa respondió asignando a otro empleado de la oficina de Plasencia para que cubriera su puesto y realizara sus funciones. Entre ellas, la apertura de la oficina y el manejo de la caja fuerte.

El sindicato interpuso una denuncia por este hecho, argumentando que esa sustitución constituía un acto de vulneración del derecho de huelga, con el objetivo claro de minimizar los efectos del paro, especialmente durante la campaña de Navidad. Solicitó la nulidad de la conducta de la empresa y una indemnización por daños y perjuicios de 15.000 euros, o subsidiariamente, de 7.501 euros.

Correos, por su parte, defendió que el trabajador había actuado en «fraude de ley», alegando que su verdadera intención no era hacer huelga, sino disfrutar del día de asuntos propios que le había sido denegado.

El fallo

Pero la jueza desestimó la tesis del fraude de ley. «Como explicó el trabajador en su interrogatorio, fue la denegación del día de asuntos propios, a su parecer de manera injustificada, lo que le llevó a ejercer su derecho de huelga. Que no conociera el resto de los objetivos de la huelga no implica que su actuación fuera fraudulenta, como así se defendía por la empresa, habida cuenta que precisamente uno de los objetivos que perseguía la misma pretendía poner término a la denegación injustificada de los permisos de asuntos propios», recoge la sentencia.

El fallo judicial considera probado que la empresa, al sustituir al trabajador en huelga, incurrió en una conducta que atentaba contra el derecho fundamental de huelga, ya que su objetivo era «dejar sin efecto» la incidencia del paro en una oficina con un solo empleado. Declara por eso la nulidad radical de la conducta de Correos y la condena al «cese inmediato» de dichas prácticas, así como a reponer al sindicato a la situación anterior a la vulneración.

Además, en aplicación del artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, condena a la empresa al pago de una indemnización de 7.501 euros al Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones por los daños morales derivados de la vulneración.

La cuantía, que corresponde a la petición subsidiaria del demandante, se fija teniendo en cuenta que la infracción (sustituir a un trabajador en huelga) está tipificada como falta muy grave, pero atenuando la cantidad al haberse producido la vulneración en un solo día y no apreciarse reincidencia. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

