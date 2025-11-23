Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol

El Tribunal Superior de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena a ocho años de cárcel a un hombre que aprovechó el estado de embriaguez de ... una amiga de la infancia para agredirla sexualmente en su coche y después en su casa.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de diciembre de 2021 en una discoteca de Mérida en la que ambos coincidieron. Sobre las 4:30 de la madrugada, la joven salió del local visiblemente afectada por el consumo de alcohol, acompañada de su prima, y el hombre se ofreció a llevarlas a casa en su coche. Según los hechos probados, tras dejar a la prima en su domicilio, el acusado se quedó a solas con la joven en el vehículo. Aprovechando su estado de «semiinconsciencia», la penetró vaginalmente. El fuerte dolor la despertó y la víctima le pidió que parara. Sin embargo, en lugar de llevarla directamente a su casa, el condenado la condujo a su propio domicilio. Allí, sobre las 9:00 de la mañana, la joven volvió a despertarse y descubrió que el acusado le estaba tocando los genitales mientras se masturbaba junto a ella en la cama.

En su recurso, la defensa del condenado alegó vulneración del derecho a la presunción de inocencia, argumentando que el testimonio de la víctima era insuficiente para sustentar la condena. Sin embargo, el tribunal ha destacado que la declaración de la mujer ha sido «sólida, firme, coherente y persistente» a lo largo de todo el proceso, cumpliendo con todos los criterios jurisprudenciales necesarios para considerarse prueba de cargo suficiente.

Además, la sentencia subraya que existen múltiples «corroboraciones periféricas» que avalan la versión de la víctima. Entre ellas, declaraciones de testigos que confirmaron el estado de embriaguez de la joven, un informe médico forense que acreditó lesiones genitales compatibles con agresión sexual, y análisis genéticos del Instituto Nacional de Toxicología que identificaron restos del acusado en muestras biológicas de la víctima.

Las secuelas

El fallo recoge el profundo impacto que la agresión ha tenido en la vida de la víctima, que no había mantenido relaciones sexuales completas con anterioridad. Sufre actualmente dificultades para dormir y concentrarse, problemas para entablar relaciones de confianza, incluso con familiares, y dificultades para mantener relaciones afectivas y sexuales.

La sentencia también menciona que ha abandonado sus estudios y que su vida laboral se ha visto afectada. La resolución judicial enfatiza que la víctima se encontraba privada de sus «facultades cognoscitivas y volitivas» debido a la embriaguez, lo que anulaba cualquier posibilidad de consentimiento válido.

El tribunal cita jurisprudencia del Supremo que establece que «no se precisa una ausencia total de conciencia, sino de pérdida o inhibición de las facultades intelectivas y volitivas en grado de intensidad suficiente» para configurar el delito.

El TSJEx ratifica íntegramente la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz, que incluye ocho años de prisión, siete años de libertad vigilada, con participación en programas de igualdad y educación sexual, y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante 16 años. El condenado deberá indemnizar a la joven con 20.000 euros por daños morales y asumir las costas procesales.

El caso refuerza la jurisprudencia en materia de agresiones sexuales, destacando la validez del testimonio de la víctima como prueba fundamental cuando los hechos ocurren en contextos de privación de sentido o grave merma de las facultades volitivas, y subraya que el consentimiento no es válido cuando media un estado de inconsciencia, aunque esta no sea absoluta.