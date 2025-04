El concurso de traslado del SES afecta a 266 médicos y casi 260.000 pacientes

El último concurso de traslados del SES ha adjudicado 266 plazas a médicos de atención primaria que tienen asignadas 259.911 tarjetas sanitarias. Eso quiere ... decir que habrá extremeños que verán que este 1 de marzo cambia su doctor de cabecera, que es precisamente cuando toman posesión de sus plazas los profesionales.

En otros casos no habrá ningún cambio porque muchos de los médicos que han concursado a este proceso ya estaban ocupando esas plazas en comisión de servicio y seguirán en ellas de manera definitiva.

La ciudad que se verá más afectada será Badajoz. Sus plazas afectan a un total de 40.824 tarjetas sanitarias (no todas cambian de médico) y a los centros de Cerro Gordo, Ciudad Jardín, La Paz, Progreso, San Fernando, San Roque, Suerte Saavedra y Valdepasillas.

La resolución del concurso de traslados fue publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 20 de febrero y, aunque se trata de un proceso habitual, en algunas localidades de Extremadura ha generado confusión entre sus profesionales y vecinos.

Confusión en algunas localidades

Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la zona de salud de Jaraíz de la Vera, donde el SES incluso ha tenido que explicar que la atención sanitaria no se va a ver mermada por el concurso de traslados.

La Junta ha explicado que, en este caso, este derecho de los profesionales sanitarios lo han ejercido cuatro médicos de familia (dos en Jaraíz de la Vera, uno en Cuacos de Yuste y uno en Aldeanueva de la Vera), que serán sustituidos al día siguiente de su traslado de manera provisional y en la semana siguiente serán ocupadas sus plazas de manera permanente por los llamamientos de bolsa.

En otras localidades también está generando cierta confusión. «En Cabezuela del Valle uno de los médicos se va y en Navaconcejo también hay otro que se va porque han concursado a otras plazas. Sin embargo, no hay nadie que haya querido plazas en estos dos municipios y el profesional que ponga el SES no sabemos si será el definitivo o si será una decisión temporal y eso está provocando incertidumbre», indica un sanitario de la zona del Jerte que prefiere no decir su nombre.

El SES asegura que el concurso de traslados no supone dejar plazas sin ofertar y tampoco dejar sin cobertura médica zonas de salud. Apunta que «incluso en el caso de que en las bolsas de contratación no hubiera profesionales interesados en determinadas plazas, éstas serían ocupadas por profesionales de fuera de las mismas».