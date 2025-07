Concluye la estabilización de 3.000 empleados de la Junta

El proceso de estabilización convocado en 2021 para reducir la temporalidad en el empleo público ha finalizado casi en su totalidad esta mañana ... con la adjudicación de plazas a los ATE-cuidadores. El colectivo ha protagonizado el último llamamiento de los realizados por la Junta para cubrir las 3.193 plazas que han centrado este proceso en el ámbito de la administración general. En los otros dos sectores autonómicos, educación y sanidad, ya había concluido.

De las 3.193 plazas totales, 447 se han cubierto a través de un concurso-oposición y 2.746 por medio solo de un concurso de méritos, tanto en personal funcionario como en laboral. Y las últimas en adjudicarse han sido las 297 plazas destinadas a ATE, TEI e intérpretes de Lengua de Signos, todas de personal laboral. Los dos últimos colectivos eligieron ayer y hoy lo han hecho los cuidadores educativos.

Cabe recordar que la Junta decidió retrasar la adjudicación de estas plazas para que quienes las ocupaban pudieran continuar en ellas hasta final de curso y no perjudicar a los alumnos con necesidades educativas especiales y personas con discapacidad a las que atienden. El Gobierno autonómico tomó esta decisión a petición de las familias de los menores, de Freampa y de las asociaciones del sector de la discapacidad.

No obstante, la totalidad de las plazas convocadas en esta oposición extraordinaria no están cubiertas en administración general. No solo porque se han producido renuncias en los diferentes llamamientos, las últimas esta misma mañana y especialmente en el caso de las plazas de media jornada, sino porque hay una categoría laboral en la que el proceso tendrá que repetirse.

Técnicos de Empleo

«Las renuncias se han producido en más de 250 plazas del total de vacantes pendientes, por lo que tienen que volver a centrar un nuevo llamamiento para ocuparse», expone el coordinador autonómico de USO, Luis Manuel Gil.

Sin olvidar las 126 de técnico de Empleo, que no han sido adjudicadas aún porque la Junta está obligada a cumplir la sentencia del TSJEx, una vez el Supremo inadmitió su recurso, y volver a baremar a los 684 aspirantes admitidos a esta categoría de funcionario.

Es así porque el tribunal extremeño considera, como reclamaba el aspirante que ha ganado en la vía judicial, que la diferencia de valoración entre los servicios prestados en la Junta de Extremadura y los prestados en otras administraciones públicas es contraria a los principios de mérito, igualdad y capacidad contemplados en la Constitución, aplicables a los procesos de estabilización.

La Junta ha solicitado una aclaración al TSJEx sobre cómo debe ejecutar la sentencia para evitar que el proceso se pueda volver a judicializar antes de convocar a las centrales sindicales para consensuar los nuevos criterios de baremación.

Las quejas

Por último, aunque los ATE-cuidadores han participado esta mañana en la adjudicación de las plazas mantienen su disconformidad con la decisión adoptada en solitario por la Junta, sin el respaldo de los sindicatos, respecto a su jornada laboral.

Este colectivo, así como los intérpretes de Lengua de Signos, iniciarán el próximo curso con una jornada diaria del 90%, frente al 80% actual, y alcanzarán el 100% en el curso siguiente, pero seguirán siendo despedidos durante los meses de las vacaciones escolares del verano, entre junio y septiembre.

Para la Junta, la ampliación de la jornada diaria «no solo supone una mejora laboral profesional para los trabajadores afectados, sino que va a impactar de manera muy positiva en la calidad del servicio que prestan a este colectivo tan sensible como es el de los niños y niñas con necesidades educativas especiales».

Sin embargo, lo cierto es que ninguno de los sindicatos con presencia en la mesa en la que se ha negociado la jornada de los ATE ha rubricado el acuerdo, que USO ha calificado de «imposición» y que el colectivo rechaza igualmente. Su petición es una jornada diaria y anual del 100% y no descartan iniciar el curso son movilizaciones.