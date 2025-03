Concha García Pérez, emprendedora en Badajoz: «He tenido mucha voluntad»

Concha García Pérez (Badajoz, 1959), niña del colegio Santa Teresa y de la calle Santo Domingo, donde vivía con sus padres funcionarios, sus hermanos, su ... abuela, la tata y los empleados del estanco y la frutería familiar, que también comían allí. En un año, murieron la tata, la abuela y el padre. Su madre la envió a estudiar a las carmelitas de Villafranca. Aprobó Selectividad en el Bárbara e hizo azafata de vuelo en Madrid. Con 22 años, conoció a su primer marido. Estaba separado y su madre se disgustó.

–¿Cómo reaccionó usted?

–Me largué de casa con lo puesto, nos fuimos a vivir juntos y tuvimos dos hijos. Él perdió su trabajo, nos fuimos a Madrid, entramos en un MacDonald's, tomamos nota de todo en una libreta y montamos la primera hamburguesería de Badajoz en un local de mi madre en la plaza de los Alféreces. Fue muy bien, pero empezaron los problemas y nos divorciamos. Tenía con mi hermana un estanco en Santo Domingo, montamos la corsetería '¡Oh, cielo!', era una pasada: prendas de La Perla, lencería de seda… Cogimos la cafetería 'La Oficina' en Juan Carlos I y seguíamos con la hamburguesería.

–¡Cuatro negocios!

–Mi hermana Carmina se dedicaba una semana al estanco y yo, a los otros tres y la siguiente semana, cambiábamos. Había que ir s El Nevero a las siete a comprar, atender desayunos, comidas y cenas, un rato en la lencería y en la hamburguesería, hasta que cerraba. Mi madre enfermó y falleció. Dejamos la cafetería, alquilamos la hamburguesería, mi hermana se quedó con la lencería y yo, con el estanco. Todo esto sucedió entre mis 28 y mis 38 años, que conocí a mi segundo marido en 1998. Nos casamos en el 2000.

–¿Y qué tal?

–Todo muy bonito. Tuvimos a la pequeña y las cosas iban bien hasta que empezamos a hacer inversiones inmobiliarias. Yo no sabía de eso. Juntamos ocho pisos, tres locales y varios garajes, pero se fue todo a la mierda, los pisos no se entregaban, el matrimonio se resintió, mi marido se quedó con un piso en Estepona y se fue, yo me arruiné y vendí el estanco. Estaba sola con mi hija pequeña y entré a trabajar en una casa de lunes a sábado por 500 euros. Estuve nueve meses. Era el año 2011.

–¿Cómo se reinventa?

–¿Dónde me metía, qué hacía? Me había licenciado en Filosofía en la UNED, pero ¿quién iba a querer a una cincuentona filósofa? Vendí el coche, tiramos de Visa y monté una réplica de la hamburguesería, pero con croquetas donde estaba el 'Pichi', frente al 'Mercantil'. Abrimos nuestra primera 'Croqueburger' el 1 de mayo de 2013. Trabajaba con mis hijos de ocho de la noche a ocho de la mañana, cocinando croquetas sin parar y sin ganar un duro. Aguantamos tres años y siete meses. Nos trasladamos a Meléndez Valdés. ¡Qué liberación: podíamos cerrar a la una y media! Era un ambiente joven y alternativo. Desde 2023, estamos en la calle Santa Lucía, en una antigua iglesia de 300 metros cuadrados. Se llama 'La Croque, mucho más que un bar'. Dentro de un programa de la UEx para llevar la ciencia a los bares, organizamos charlas con politólogos, científicos, escritores, asociaciones…

–¿No se cansa?

–Son 11 años en la 'Croque'. Voy poco, estoy cansada. Soy muy controladora y mi hija está mejor sola. Llevo la contabilidad. Estoy en casa con mis gatos. El 12 de noviembre me jubilo.

–¿Al mirar atrás?

–Me siento orgullosa de ser madre. Sus padres no han aportado nada y mis hijos son honestos, trabajadores, se comen el mundo… Mi conclusión es que, en esta vida, todo se puede conseguir. Como decía Einstein, la mayor fuerza no es el electromagnetismo, sino la voluntad. Y yo he tenido mucha voluntad.