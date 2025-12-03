Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D La actual regidora del municipio cacereño, Nélida Martín, formaba parte hasta ahora de Levanta y antes, del PSOE

«No podemos seguir en un partido donde hay traición, mentira y engaño», asegura la excaldesa de Serrejón por el PP Melisa Campos para explicar su abandono de la formación y el de los otros dos concejales populares, Germán Albarrán y Jénifer Pesado. Pasan ahora ser no adscritos.

Es la manera de expresar su rechazo absoluto al fichaje de Nélida Martín, alcaldesa del municipio cacereño elegida en mayo de 2023 en la candidatura de Levanta Extremadura pero que ahora forma parte de las listas elaboradadas por el PP para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

De este modo, quieren manifestar que es una estrategia que rechazan y para la que no han contado con ellos.

Campos, que fue alcaldesa en anteriores legislaturas, recuerda en una carta dirigida a los vecinos que desde el año 2005 se ha presentado a las elecciones municipales siempre con el PP para «defender los intereses de la gente de Serrejón y para intentar que el pueblo siga creciendo».

A continuación les da a conocer «algo muy extraño que ha pasado», según expone: «Los jefes del PP han pensado una estrategia que, según ellos, servirá para ganar más pueblos y ciudades en Extremadura en las elecciones del 21 de diciembre y también en las de 2027. Su idea es la siguiente. Llevarse a la alcaldesa a la Asamblea de Extremadura y a mí me dejarían en la alcaldía hasta que termine esta legislatura. Y dicen que, para las elecciones de 2027, como ésta (Martín) no puede presentarse, sumando los votos de cada una las elecciones estarían ganadas. ¿Acaso pueden ver el futuro?», se pregunta.

Asimismo, apunta que les han anunciado que pronto harán una reunión para cerrar esta estrategia. «Esto significa que tengo llevarme bien y trabajar con alguien con quien no comparto nada. Pero, como 'hay que sumar votos, en beneficio del partido', quieren que lo acepte como obligación», añade Campos en la carta.

Y no está dispuesto a hacerlo. Y ahí vuelve a dirigirse directamente a sus paisanos. «Yo no busco un sillón, ni vivir de la política. Tengo mi trabajo y mis valores».

Por eso, para «facilitar» el plan a quien lo haya diseñado, anuncia que no «quiere formar parte de este circo» y que ellos sigan con su espectáculo.

«Mis compañeros y yo seguiremos como concejales no adscritos. Es decir, sin pertenecer a ningún partido político hasta que acabe la legislatura. No podemos seguir en un partido donde hay traición, mentira y engaño. No voy a defender algo en lo que no creo», añade.

Nélida Martín, una de las incorporaciones sorpresa en la candidatura popular por la provincia de Cáceres, fue elegida alcaldesa en la actual legislatura como cabeza de lista de Levanta por solo ocho votos de diferencia, 128 frente a 120 de la lista del PP que abría Melisa Campos. De ahí que los regionalistas tengan cuatro concejales y los populares tres. Se da la circunstancia de que con anterioridad, Martín fue alcaldesa por el PSOE, además de secretaria de Igualdad de la ejecutiva regional de los socialistas extremeños.