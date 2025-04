La comunidad tiene de plazo hasta febrero de 2025 para presentar los documentos de cierre

Juan Soriano Lunes, 25 de septiembre 2023, 13:17 Comenta Compartir

El grado de ejecución de los fondos europeos concedidos a la región sin duda es mejorable, pero aún hay plazo para su ejecución, ya que los países miembros tienen hasta febrero del año 2025 para presentar los documentos de cierre.

Como norma general, la fecha límite de subvencionalidad del periodo 2014-2020 es el 31 de diciembre de 2023. A partir de ese día ya no se pueden aprobar gastos reembolsables, es decir, no se pueden iniciar proyectos para los que se reclamará financiación. Pero el plazo para justificar las inversiones es mayor.

Así se establece en las directrices de cierre de los programas operativos del periodo, que fueron aprobadas a finales del pasado año por la Comisión Europea y que se adaptan a las especiales circunstancias de los últimos años, en concreto la crisis de la covid en 2020 y 2021 y las consecuencias de la agresión militar de Rusia contra Ucrania a comienzos de 2022.

El impacto de estos sucesos ha llevado a la Unión Europea a suavizar sus condiciones de certificación, concediendo más facilidades a los países miembros. Al igual que se aprobó el fondo REACT EU para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, también se han flexibilizado las normas de ejecución y justificación de gastos para que sean reembolsados por la UE.

El último ejercicio contable a efectos de certificación de fondos concluirá en junio de 2024. Pero los documentos de cierre podrán presentarse, a más tardar, el 15 de febrero de 2025. La Comisión Europea podrá incluso ampliar este plazo quince días más. Hasta ese momento el dinero seguirá disponible.

También hay flexibilización en lo que se conoce como operaciones no funcionales, que son aquellos proyectos que no se hayan ejecutado íntegramente o no contribuyan a los objetivos del programa. Se podrán incluir en las cuentas del último ejercicio si el coste pasa de 1 millón de euros y el gasto total no supera el 20% del programa. Esto permite prolongar el plazo de ejecución hasta el 15 de febrero de 2027.

Junto a esto, también se permite el escalonamiento de operaciones. Como establece la Comisión Europea, dado que a veces es difícil ajustar la ejecución a la programación, con el objetivo de garantizar que los proyectos se lleven a cabo y contribuyan a los objetivos políticos se permite su desarrollo en dos periodos distintos. De esa forma, las actuaciones iniciadas con cargo al programa 2014-2020 se podrán prorrogar durante el siguiente marco, 2021-2027, siempre que el coste total de las dos fases sea superior a 5 millones de euros.

El Gobierno de Fernández Vara reconoció dificultades en la ejecución de obras de depuradoras, carreteras y centros de salud. Pero confiaba en su ejecución en plazo y, en caso contrario, se trata de grandes proyectos que podrían acogerse a las opciones de prórroga.