Las compraventas de vivienda crece un 25,9% en julio

Las compraventas de vivienda aumentaron un 25,9% en julio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 1.289 operaciones.

Por su parte, el número de hipotecas sobre viviendas ha alcanzado las 792 en julio en Extremadura, lo que supone un incremento del 8,9% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos provisionales publicados ayer por el Colegio de Registradores.

El incremento del 25,9% en la compraventa de viviendas registrado en julio en Extremadura es muy superior a la media nacional, donde el aumento fue del 14,3%, mientras que el aumento del 8,9% en el número de hipotecas está por debajo de la media, situada en el 25,8%.

Por su parte, España registró en el mes de julio más de 65.000 compraventas de viviendas, con un aumento del 14,3% respecto a julio de 2024, mientras que se constituyeron más de 45.000 hipotecas de viviendas, lo que supone un incremento del 25,8% frente al mismo mes del año anterior.

Los datos muestran que, durante el mes de julio de 2025, se registraron más de 123.000 compraventas de inmuebles, con un aumento del 14,2% respecto a julio de 2024. De ellas, unas 65.000 correspondieron a compraventas de vivienda, lo que supone un incremento anual similar, del 14,3%.

«Estos datos suponen una recuperación del ritmo de crecimiento observado en los últimos 12 meses, tras un cierto parón del mes de abril, atribuible a efectos estacionales», explican en su informe.

Por su parte, las hipotecas mantuvieron un mayor ritmo de crecimiento, al constituirse durante el pasado mes de julio más de 57.600 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, con un fuerte incremento del 25,4% respecto al mismo mes del año anterior. Unas 45.000 de ellas fueron hipotecas sobre vivienda, lo que a su vez ha supuesto un incremento algo superior, llegando al 25,8%.