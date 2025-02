De compras ante el síndrome del estante vacío

«Madre mía, cómo está el huerto!», exclamaba esta mañana un señor mayor nada más poner el pie en el Lidl de la carretera de ... Valverde, en Badajoz, donde la sección de frutas y verduras recibe al cliente y ayer estaba yerma, arrasada. El desabastecimiento de supermercados por el paro del transporte por carretera es una preocupación que los pacenses mitigaron ayer en muchas de estas superficies cuando comprobaron que había casi de todo, si bien hay algunas cadenas como esta pendiente de la llegada de sus camiones y las estanterías vacías son mayoría, lo que impacta al cliente.

«Pensé que lo había visto todo y me faltaba esto por ver», decía un cliente en la cola de la cadena alemana hoy sábado a media mañana. Allí la cajera explicaba que lo primero que se agotó fue el agua y la leche a principios de semana y lo último el loncheado, ayer. Esta carencia de artículos tiene que ver, dice, con que sus almacenes tienen menos capacidad y por eso ya solo queda lo poco que se ve en los estantes.

«Vamos a tener que poner gallinas en casa», espetaba con humor otra señora en la cola. «El día que se acabe el café sí habrá un problema, verá como sale toda la gente a la calle a protestar», replicaba otro cliente.

La cola de cualquier supermercado es estos días un espacio de tertulia sobre la crisis del sector del transporte, que afronta hoy su sexto día con piquetes tratando de evitar que circulen camiones por las carreteras. Hasta la cajera del Lidl controla la agenda del Gobierno. «Supongo que habrá que esperar al día 29, cuando por lo visto se reúne Pedro Sánchez con los transportistas», apuntaba mientras escaneaba artículos en la única caja abierta de este supermercado.

«Ni te bajes del coche, vamos a otro que no hay leche», le decía una mujer a su marido en el aparcamiento.

Al lado, en la puerta del Eurospar el panorama era diferente y un hombre llenaba el maletero con comida. ¿Ha tenido problemas para encontrar lo que venía buscando? «Ninguno». ¿Mucha cola? «Cuando yo he estado no, ahora parece que hay más gente, pero yo al menos ya he comprado lo que quería», contestaba mientras se esforzaba metiendo una garrafa de aceite en su coche. «Y globos, yo he comprado globos», añadía el hijo mostrando su botín en este presunto desabastecimiento general.

Salvo en casos y horas puntuales se pueden comprar con normalidad casi todos los artículos

En el Carrefour de Valdepasillas, en Badajoz, todo transcurría este sábado con normalidad. Antonia Cumplido e Ignacio Caro salían con su carro. Habían llegado desde Salvatierra de los Barros para una visita médica y aprovecharon para comprar en esta gran superficie. Por un lado, reconocían que en su pueblo sí estaba habiendo problemas para hacer la compra. «Allí solo hay cuatro tiendas y a mitad de semana no había agua ni leche, pero luego la trajo mi hijo de otro lado. Ah, y en alguna tienda había carteles diciendo que solo te podías llevar cinco unidades por persona, por eso hemos venido a hacer una compra ya que estamos en Badajoz», decía ella, si bien al examinar el carro no había indicios de preocupación por los días venideros. Se habían gastado 90 euros. «Solo nos ha llamado la atención que no había margarina ni papel higiénico de marca blanca. De lo demás de todo, mira, carne picada, chuletas, pollo, pan y luego estas cervezas y estas gambitas que las he visto a siete euros el kilo y me las llevo ahora que he quedado para echar el día de pesca con un amigo», decía él.

«Los camioneros llevan razón»

En el interior del Carrefour ni había tanta gente acopiando alimentos como se podría prever – «la psicosis fue el sábado pasado, no este», revelaba una cajera al ser preguntada–, ni había problemas para hacer una compra más o menos abundante y completa. Pese a toda la información que está corriendo, allí no se veían carros llenos hasta arriba que indicaran una situación de necesidad o temor extremo. De hecho, en el apartado de productos frescos de esta cadena francesa había de todo. O casi. «Solo nos han faltado hoy pimientos y zanahorias», indicaba esta mañana un empleado uniformado.

Leche había suficiente, aunque faltaran marcas. Y en el pasillo refrigerado de los lácteos, primer grupo de alimentos que empezó a escasear a mitad de semana, se veía variedad y cantidad de yogures como para llenar una piscina. «Hay yogures sí, pero es porque hoy han dejado pasar dos camiones. La carne llegó el lunes y hasta hoy no ha vuelto, lo que tengas que comprar aprovecha ahora porque el próximo día no sabemos», recomendaba ayer una reponedora a la que se le notaba que otros clientes ya la habían interrogado para pedirle consejo sobre qué hacer.

De nuevo en el espacio de la caja mientras los artículos desfilan por la cinta camino del lector de códigos surgía la tertulia. La cajera contestaba que hasta el momento había de todo. El siguiente comprador avisaba pesimista de que seguramente el lunes ya no habría leche. «En el norte he visto que las fábricas la están tirando porque no le pueden dar salida», razonaba. El siguiente en la fila era tajante: «Yo es que esto que están haciendo los camioneros lo veo bien. Trabajo en una industria de tomate y los transportistas llevan ya tres o cuatro años quejándose, esto no es algo nuevo y es que llevan razón», zanjaba antes de sacar su cartera, pagar y alejarse cargado con una bolsa en cada mano.