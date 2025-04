«He comprado el mismo número que me tocó el año pasado»

El precio medio de un turismo Toyota C-HR, híbrido, está en 29.950 euros y puede llegar hasta los 55.900 euros según la ... versión y el motor elegido, según una página web especializada en motor.

Pedro Peguero, de 59 años y residente en La Albuera (2.014 habitantes, comarca de Badajoz), tiene uno de color blanco que mantiene bien pulcro casi siempre en su garaje. Este coche es el principal gasto (o inversión, según se mire) gracias a que hace un año a Pedro le tocó la Lotería.

Bien tocada. Se llevó 400.000 euros –320.000 euros finalmente tras la retención aplicada por Hacienda– gracias a un décimo del Gordo del pasado año, el 05490.

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad dejó una alegría inmensa en su familia en 2022. A su hijo Víctor le llovieron otros 320.000 euros, lo mismo que a la suegra de este, que vive en Badajoz. Víctor, soldador que vive en Dublín, ya aventuró a HOY hace un año que iba a emplear parte del dinero para terminar de pagar la casa que se había comprado en la capital irlandesa, donde reside desde 2012 junto a su mujer Nivia.

«El dinero que me tocó me ha dado para eso, para comprarme un coche y hacer unos viajes, que tenía ganas, en varios países», comenta a este diario vía telefónica desde la isla irlandesa. Este viernes estará ya en La Albuera, a 21 kilómetros de Badajoz.

Víctor Peguero parece estar bendecido por la suerte. Al poco de tocarle el Gordo, en enero, jugó al Euromillón en Irlanda y por un número se quedó a las puertas de embolsarse medio millón más de euros. El 23 de noviembre pasado, junto a compañeros de su empresa en Dublín, jugó la Lotería irlandesa y tocaron a repartir 12.000 euros (1.200 por barba).

«Este año creo que he jugado 1.000 euros en décimos para El Gordo. Me gusta jugar para este sorteo desde siempre», comenta. Su padre también gasta, alrededor de 800 euros calcula este año, para la Lotería de Navidad. Y espera que se repita la fortuna. De hecho, ha vuelto a comprar el mismo número. «Puede tocar el mismo como Gordo. ¿Es posible o no», subraya para justificarlo.

Viajes y banco

En todo caso, con los 320.000 euros limpios del año pasado, Pedro ha podido comprar y elegir décimos sin problemas. Porque asegura no haber gastado mucho del Gordo del año pasado. Ese coche Toyota híbrido y poco más. Porque no se ha dado ningún capricho –asevera– ni se ha metido en comprar tierras, por ejemplo. «¡Toda la vida trabajando en el campo como ahora para comprar tierras! ¿Para qué, para trabajar más?», remata.

El dinero del Gordo del año pasado se ha ingresado en gran medida en el banco. «No voy a comprar ninguna casa, ni me lo planteo», dice este hombre.

Coincide con su hijo Víctor en que a ambos le gusta el Sorteo Extraordinario de Navidad. «La verdad es que lo del año pasado fue algo increíble. Son cosas que nunca te puedes imaginar que te van a pasar», resume.

El décimo del Gordo que bendijo a la familia Peguero fue comprado en octubre del año pasado en Sevilla. En realidad, fueron varios. Cinco en total. Se los trajo desde la capital de Andalucía la hermana de la novia de su padre.

Padre e hijo son de La Albuera y ellas, además de la suegra de Pedro, de Badajoz, residentes en la barriada pacense de Valdepasillas. Cada uno llevaba un décimo del 05490. Entre los cinco recibieron, por tanto, dos millones de euros. Lo celebraron, aunque sin gran alharaca según sus vecinos, en el Restaurante Don Pepe, de La Albuera.

Según contaron entonces a HOY padre e hijo, Víctor compró 35 décimos en total de diferentes números para el Sorteo de Navidad y su padre, 30.

«Este año he comprado más o menos igual, un poquito más. No llego a lo que ha comprado mi hijo tampoco», afirmó ayer Pedro.

Desde Irlanda, Víctor se muestra esperanzado en que la fortuna les pueda sonreír de nuevo. «La verdad es que las últimas veces me ha tocado y no ha me ha tocado mucho más por poco. No soy si estoy bendecido o no, como me dices, pero parece que la suerte anda cerca», dice Víctor Peguero tras soltar una carcajada.

«No tengo ni idea lo que voy a hacer este viernes. Ni lo he pensado. Lo que tenga que ser, que sea», agrega su padre, al que se le nota muy tranquilo ante un sorteo de Lotería en el que, objetivamente, ha invertido –o gastado, si se prefiere– una buena cantidad de dinero. «Lo del año pasado no se me olvidará nunca, eso está claro», sentencia.