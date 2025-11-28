La compra de viviendas aumenta en la región al doble de ritmo que en España

La mejora de las condiciones hipotecarias impulsa con fuerza el mercado inmobiliario extremeño: en los nueve primeros meses del año el número de compraventas ... de viviendas ha crecido un 10,8% en la región respecto al mismo periodo del pasado 2024.

El resto del país no es ajeno a esa tendencia al alza de las transacciones de viviendas, pero el ritmo de Extremadura duplica a la media nacional, que marca un incremento del 5,6% entre enero y septiembre.

En estos tres trimestres, en la región se han formalizado 10.812 operaciones de compraventa de viviendas, según los datos del Consejo General del Notariado. Esta cifra supone un incremento de más de un millar en relación a las que hubo el año anterior y en un contexto en el que los precios no dejan de moverse hacia arriba, también favorecidos por ese aumento de la demanda.

En cifras 10.812 compraventas de vivienda se han registrado en Extremadura durante los primeros nueve meses del año, un millar más que en el mismo periodo de 2024

2,695% tipo de interés medio Al que se formalizaron las hipotecas en septiembre en Extremadura

Con el ininterrumpido encarecimiento del sector es la rebaja de los tipos de interés uno de los principales motivos que están calentando el mercado de la vivienda en Extremadura. Una variable que mantiene su incidencia pese a que, como es habitual en los últimos ejercicios, continúan siendo mayoría las adquisiciones que se efectúan sin necesidad de formalizar un crédito hipotecario.

El tipo medio de las hipotecas sobre vivienda libre se fijó en el 2,695% en el mes de septiembre, según los datos del Banco de España. Se trata del tipo más reducido desde enero de 2023. Las ofertas de las entidades bancarias en plena guerra por captar hipotecas han mejorado sustancialmente las condiciones de los préstamos. Esto ha animado a compradores a los que los elevados tipos recientes –hasta diciembre del pasado año el tipo medio estuvo por encima el 3,1%– mantenían fuera del mercado.

Sin embargo, es una situación que no va a prolongarse en el tiempo. Ya hay bancos que en el mes de noviembre han subido los precios de sus hipotecas. Lo hacen de la mano del euríbor, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas, que tocó suelo en julio y desde entonces lleva tres meses en ligero ascenso y marcará el cuarto al cerrar noviembre.

Hasta que ese alza del euríbor tenga efecto en las condiciones de los créditos para la compra de viviendas, el número de las hipotecas formalizadas también está registrando un importante aumento en la región: las estadísticas del Consejo General del Notariado constatan que se han firmado 5.328 en los primeros tres trimestres de 2025. Es un aumento del 27,5% respecto a los mismo meses del pasado ejercicio. Este incremento vuelve prácticamente a duplicar el que se produce en el conjunto del país, donde rozó el 15%.

Pero la evolución de las hipotecas formalizadas en Extremadura muestran mucho más que eso. En números absolutos se han firmado 1.148 más en el presente año que en el pasado (siempre hasta septiembre), mientras que se han realizado 1.058 operaciones más de compraventa de viviendas. Es decir, todo el incremento de las adquisiciones se produce mediante transacciones en las que es necesario un préstamo hipotecario.

Precios

El encarecimiento de la vivienda en Extremadura también es algo superior, siguiendo los datos de los colegios de notarios, al que se comprueba a nivel nacional.

El precio del metro cuadrado en las operaciones realizadas en la región se situó en el mes de septiembre en 690 euros, un 8,1% más que en el mismo mes del pasado año. A pesar de esta fuerte subida, el mercado extremeño continúa siendo el más barato del país. No hay ninguna otra región en la que no se alcancen los 700 euros por metro cuadrado y en el lado opuesto, Baleares se aproxima a los 4.000 euros por metro cuadrado y Madrid casi llega a los 3.500.

La media nacional, que está un 6,3% más cara que en septiembre de 2024, se sitúa en 1.940 euros por metro cuadrado de vivienda vendida.

También conviene recordar que los inmuebles extremeños que se adquirieron en septiembre tenían una superficie media de 132 metros cuadrados, lo que significa que están entre los más grandes de España. Solo en Castilla-La Mancha se supera esa cifra.