Los tipos medios de las hipotecas en España se situaron en septiembre en su mínimo desde enero de 2023. Hoy

La compra de viviendas aumenta en la región al doble de ritmo que en España

En Extremadura ha aumentado un 10,8% el número de operaciones entre enero y septiembre respecto a 2024 frente al 5,6% a nivel nacional

José M. Martín

Badajoz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:10

La mejora de las condiciones hipotecarias impulsa con fuerza el mercado inmobiliario extremeño: en los nueve primeros meses del año el número de compraventas ... de viviendas ha crecido un 10,8% en la región respecto al mismo periodo del pasado 2024.

