El complejo ecosistema del inversor El estatus de región poco desarrollada ofrece a Extremadura la oportunidad de poner en práctica fórmulas inéditas de recursos económicos en su relación con inversores como los de la mina de litio. Nada que perder por intentarlo JESÚS PARRALEJO AGUDO Experto en Comunicación Empresarial y Política Sábado, 20 octubre 2018, 23:07

Los sesudos economistas que no vieron venir la crisis del 2008, vuelven a la carga con anuncios catastrofistas sobre una nueva recesión, a cuyas negras expectativas de caída de la inversión se suman cada día nuevos voceros. Ahora bien, si las alarmas sirven para corregir carencias estructurales de nuestro sistema económico, pues bienvenidas sean.

Pero mientras el lobo llega, la economía financiera prevalece sobre la economía productiva, en un mundo global donde la volatilidad de los mercados se ha convertido en la espada de Damocles del capitalismo moderno. Escenario incierto en el que tienen su parte de responsabilidad la zozobra política de rincones esenciales del planeta, como Italia o Cataluña.

De este último capitel geopolítico se han deslocalizado unas 4.000 empresas desde que inició la deriva mental conocida como 'el procés'. Empresas en su mayoría de economía productiva, cuyos inversores han huido en busca de aires más frescos y tranquilos, generando además un efecto arrastre en otros potenciales inversores interesados en el territorio tradicionalmente más europeizado de España.

Pero ya se sabe, también en materia de inversión económica unos tanto, y otros, tan poco. Cataluña, la más guapa del baile, y Extremadura lampando porque lleguen inversores a generar empresas y empleo. Anheladas inversiones que suban la renta per cápita de la región e incrementen el poder adquisitivo de las familias, en el que la educación y futuro de los hijos es sin duda la parte del león.

Cualquier territorio con sangre en las venas desea como el maná la llegada de inversión económica. Porque desata una reacción en cadena que afecta a todas las variables económicas y sociales. Más empleo significa mayor calidad de vida individual, pero también el incremento de la recaudación fiscal, más y mejores servicios públicos, mejores infraestructuras y mayores oportunidades de futuro. Sobre todo para unos jóvenes que, a pesar de ser los mejor preparados de nuestra historia, pueden terminar de camareros en Frankfurt, Sydney o Almería.

Por ello conviene tentarse muy bien la ropa a la hora de combatir frontalmente iniciativas empresariales que requieren grandes inversiones y pueden dejar importantes retornos en la región. Primero porque suelen llegar muy de tarde en tarde, y segundo porque se puede producir el mismo efecto contagio en otros inversores potenciales, como ocurre hoy en la tierra de 'el procés'.

Que no hay dos sin tres, Extremadura lo sabe y sufre por ello. Tras el fiasco de la refinería y el bluf de Extrevegas, llega la mina de litio en Valdeflores, prácticamente neutralizada antes de empezar gracias a la cruzada desatada por la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. Dichoso litio, no se conforma con ser un material estratégico a nivel mundial, si no que ha ido a esconderse en Valdeflores.

No seré yo quien ponga objeciones a las movilizaciones ecologistas que, a menudo, frenan con total razón proyectos empresariales inviables. El problema son los mensajes repetidos con beligerancia frontal y sin dar oportunidad a valorar conjuntamente los proyectos con la otra parte. Porque si de crear desarrollo regional se trata, no se comprende tal cerrazón, y mucho menos, el oportunismo de algunos políticos que intentan arañar votos a cualquier precio, lo cual es siempre despreciable.

Un inversor no es una ONG. Invierte para ganar dinero y, entre sus prioridades, destaca preservar la buena reputación de su marca, gracias a buenas prácticas empresariales y compromiso social y ambiental con el entorno donde desarrolla su actividad. En paralelo, los políticos profesionales deben aportar y gestionar los instrumentos legales para proyectos como el de Valdeflores, y mediar con liderazgo en guerras como la del litio, siempre a favor de los intereses generales de la región. Quizás recordando que «toda crisis genera una oportunidad».

De este modo, el estatus de región poco desarrollada ofrece a Extremadura la oportunidad de poner en práctica fórmulas inéditas de retornos económicos en su relación con inversores como los de la mina de litio. Nada que perder por intentarlo. Un proyecto que prevé una explotación de 25 años y una facturación de entre 250 y 300 millones de euros anuales, bien puede satisfacer con creces a la zona damnificada. Pero no a posteriori, sino a priori, realizando una provisión de fondos de un porcentaje razonable sobre la facturación global prevista, que garantice restañar la zona de Valdeflores o darle el uso más adecuado cuando llegue el momento.

Es lo que hacen los bancos para provisionar riesgos de morosidad. Como ven, está todo inventado. Y a lo mejor resulta que, dentro de 25 años, la montaña de Cáceres convertida en socavón, con el adecuado proyecto de regeneración y los dineros necesarios, se convierte en un reclamo turístico de primera magnitud, como Las Médulas en León. O en laboratorio de I+D+i. A elegir. Porque eso es construir viabilidad económica y futuro regional. Es cuestión de escucharse y negociar, dejado los intereses particulares en la puerta de la sala de reuniones.