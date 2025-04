Comparsas y jurramachos

Estos días, de las 20 noticias más leídas en el HOY, entre un 25 y un 50% son informaciones relativas al Carnaval. Si durante esta ... quincena se le ocurre a algún columnista o reportero un tema con mucha fuerza y tirón, es mejor que lo deje para final de mes porque ahora todo es Carnaval y eso que aún no han empezado con fuerza los de Navalmoral ni los de otras ciudades y pueblos donde la fiesta se vive con intensidad pero no mueve multitudes, caso de Montánchez o Esparragosa de la Serena.

Hasta en Cáceres, donde por estas fechas siempre se lamenta haber perdido un Carnaval que movilizaba a toda la ciudad, se está recuperando la fiesta poco a poco y a partir del fin de semana también se convertirá en el gran tema periodístico y popular. Algo tiene el Carnaval que nos posee, nos encandila y nos hace vibrar.

A mí no me emociona porque nunca lo he vivido intensamente, no he tenido esa suerte, pero llevo desde septiembre guardando periódicos para que mi nuera se disfrace de árbol de la vida y salga con su comparsa este sábado. Y como el año que viene ya seré abuelo, me imagino disfrazándome con mi nieta de lo que ella me pida y participando de la fiesta como el que más.

Me espantan las aglomeraciones y me agobia buscar aparcamiento y esperar varias horas a que pase la cabalgata, por eso nunca me he atrevido a acudir al Carnaval de Badajoz, pero una vez, por azar, aterricé en La Garrovilla para hacer un reportaje y coincidí con su desfile carnavalero, en el que participaba la mayor parte de las comparsas de Badajoz. Fue un espectáculo que me fascinó y me hizo entender, por fin, la fuerza del movimiento carnavalero en Extremadura.

Lo de La Garrovilla era la coda del Carnaval, esa continuación de la fiesta que se celebra en diversos pueblos de la provincia de Badajoz con desfiles que alargan la celebración un mes o más. Es un movimiento popular que requiere un profundo estudio antropológico y social que recoja datos de miles de personas en Barbaño, en Miajadas, en Olivenza o en cada barrio de Badajoz dedicadas durante prácticamente todo el año a idear, planificar, confeccionar y ensayar cada uno de los elementos que participarán en el Carnaval representando al pueblo, al barrio, a la manzana.

Hay un Carnaval espontáneo y tradicional en el que cada uno se viste de lo que quiere de manera improvisada y sale a la calle a ser otro durante unos días. Es el caso del Carnaval de Montánchez, pueblo divertido y ocurrente donde durante estos días plazas y callejas se llenan de jurramachos. Es un Carnaval sin premios ni desfiles, una fiesta más íntima en la que juegan los sentimientos, el cambio de personalidad, la desinhibición y la broma. Montánchez y sus jurramachos, a pesar de encarnar las tradiciones más antiguas y la esencia de la fiesta carnavalera, no protagonizan las noticias más leídas ni dan juego fotográfico y televisivo. El jurramacho no es espectáculo colectivo sino actuación individual y como a quien se disfraza no se le ve la cara, tampoco tiene el punto de exhibición que se da en los carnavales espectaculares que triunfan en la mayor parte de Extremadura.

Pero si los carnavales de las máscaras provocadoras tienen la gracia y el peso de lo ancestral, el carnaval espectacular de comparsa y desfile tiene el atractivo de la colectividad: miles de extremeños y extremeñas afanándose durante todo el año en un empeño, en un proyecto, en una ilusión... Extremadura es así, brillante cuando quiere, cuando la dejan, cuando se dan las circunstancias... Brillante y asombrosa en lo individual y en lo colectivo.