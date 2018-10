«Sería más cómodo una competencia, pero llorado se viene de casa»

- Usted también es consejero de Vivienda. ¿No resulta demasiado compaginarlo con Sanidad?

- Cuando el presidente me planteó hacerme cargo de esta Consejería me dijo que dada la situación de crisis que se vivía había que potenciar la dimensión social de la política de vivienda. Mi elección era decir sí o no, y llorado ya se viene de casa. Evidentemente, sería más cómodo tener solo una de las competencias, pero mirando de forma retrospectiva creo que se ha beneficiado por estar al lado de las políticas sociales.

- ¿Cuándo aprobará el Plan de Vivienda?

- Ya se ha presentado el borrador al Consejo Asesor de Vivienda y espero que antes de final de año sea una realidad en forma de decreto. Complementará el Plan estatal.

- Que no les gustaba.

- No nos gusta porque hay una cofinanciación que no la ha habido nunca, y que podríamos dedicar al plan autonómico con más rentabilidad; en segundo lugar se favorece el acceso de los jóvenes en núcleos de menos de 5.000 habitantes, que son los que menos viviendas vacías tienen, por lo que no se acabará con el stock como se pretendía. Y el Plan estatal es inflacionista en el precio de los alquileres, ahora que vemos que la mayoría de los desahucios se están dando por el impago de alquileres, por encima del impago de hipotecas como sucedía al inicio de la crisis. Esto es algo que no lo podemos corregir nosotros, pero en el Plan autonómico hablamos de ayudas a la vivienda autopromovida, la adaptación de locales cerrados a nuevas viviendas o la rehabilitación para que despegue el sector de la construcción de forma sostenida.