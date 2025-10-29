Ya se puede pedir el voto por correo para las elecciones de Extremadura 2025: cómo solicitarlo y plazos Así puedes solicitar el voto por correo para las elecciones a la Asamblea de Extremadura que se celebrarán el 21 de diciembre

Si quieres votar por correo en las elecciones autonómicas a la Asamblea de Extremadura que se celebrarán el domingo, 21 de diciembre de 2025, ya puedes solicitarlo.

En primer lugar, has de saber que el procedimiento se divide en tres pasos: solicitud del voto, recepción de la documentación, y envío del voto. Te explicamos cómo solicitarlo, los plazos y los pasos que debes seguir para asegurarte de que tu voto llegue a tiempo.

Cómo solicitar el voto por correo en Extremadura

Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el 11 de diciembre de 2025 (inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse por vía telemática o presencialmente.

Por internet:

Puedes solicitar tu certificado para votar a través de la web de Correos (www.correos.es) sin necesidad de acudir en persona a una oficina. En este modelo de solicitud debes acreditar tu identidad mediante autenticación y firma electrónica.

Se aceptan como sistemas de identificación válidos:

-Certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria.

-DNI electrónico (DNI-e).

Cómo solicitar el voto de forma online paso a paso:

Entra en la web oficial de Correos: www.correos.es

Accede al apartado de «Voto por correo» para las elecciones a la Asamblea de Extremadura e identifícate mediante uno de estos métodos:

- Certificado digital de persona física reconocido por el Ministerio de Industria.

- DNI electrónico (DNI-e) con lector habilitado.

Rellena el formulario con tus datos personales y dirección donde quieres recibir la documentación electoral.

Firma la solicitud electrónicamente y envíala.

Correos confirmará la recepción y enviará tu solicitud a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral en Extremadura.

De forma presencial:

La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España.

Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad, que debe ser acreditada mediante certificación médica oficial. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente.

En el momento de formular la solicitud:

- Debes acreditar tu identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, Pasaporte o carnet de conducir originales.

- Para agilizar los trámites y evitar esperas, Correos ofrece cita previa a través de la app, la web o la Oficina Virtual. Solo tienes que seleccionar la oficina, el día y la hora que más te convengan.

Recepción de la documentación y envío del voto

Una vez que Correos reciba tu solicitud, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Extremadura te enviarán la documentación necesaria para que puedas ejercer tu voto por correo.

Asegúrate de revisar la documentación al recibirla y seguir las instrucciones para que tu voto sea válido y llegue a tiempo.

Plazos importantes

- Solicitud del Certificado del Censo Electoral: hasta el 11 de diciembre de 2025.

- Envío de la documentación para votar por correo: a partir del 1 de diciembre de 2025.

- Depósito del voto por correo: hasta el 17 de diciembre de 2025.

La documentación que recibas se enviará a la dirección que indiques en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con tu domicilio habitual.

Requisitos

¿Quién puede solicitar el voto por correo?

Todos los electores inscritos en el Censo Electoral de Extremadura pueden solicitarlo, siguiendo los pasos descritos.

¿Cómo se solicita el Certificado del Censo Electoral?

Se puede solicitar por vía telemática en la web de Correos o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

¿Qué plazos debo cumplir?

El certificado se debe solicitar hasta el 11 de diciembre de 2025. La documentación para votar se enviará desde el 1 de diciembre y el voto deberá depositarse antes del 17 de diciembre de 2025.

Con esta guía ya sabes cómo y cuándo solicitar tu voto por correo en las elecciones a la Asamblea de Extremadura 2025.