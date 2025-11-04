La Comisión Jurídica debe informar sobre la compatibilidad de los jefes de servicio del SES

Su informe no es vinculante, pero sí preceptivo. La Comisión Jurídica de Extremadura debe pronunciarse sobre la decisión de la Junta de permitir a los ... jefes de servicio del SES que puedan trabajar en la privada, para que el Gobierno regional pueda aprobar la nueva norma y que entre en vigor.

La Consejería de Salud ha decidido modificar el decreto que regula estos puestos de Atención Especializada desde 2006 para suprimir la dedicación exclusiva de los profesionales que los ocupan.

Según el informe en el que se justifica la modificación, «se considera procedente eliminar esta obligatoriedad de la dedicación exclusiva establecida para el desempeño de las jefaturas de servicio y sección de carácter asistencial de atención especializada hospitalaria en aras a facilitar la fidelización de los profesionales que ejercen en el SES, evitando que puedan optar por marcharse a otros servicios de salud donde el ejercicio de las jefaturas de servicio y sección no están condicionadas por el requisito de dedicación exclusiva y también con miras a evitar obstaculizar que profesionales de otros ámbitos territoriales se integren en nuestro sistema sanitario público».

Con este objetivo, la Junta inició la tramitación de la modificación, que fue publicada el pasado julio en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, la compatibilidad no está aún en vigor. Desde la Consejería de Salud se indica al respecto que se está a la espera «de la elaboración del dictamen de la Comisión Jurídica, y en función del contenido del mismo, se daría lugar, en su caso, a la aprobación del nuevo Decreto por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura».

Desde el departamento que dirige Sara García Espada se indica igualmente que el informe que emita la Comisión Jurídica de Extremadura no es vinculante, pero es un trámite preceptivo para tramitar la norma», y que por tanto entre en vigor.

El SES recuerda que este requisito «únicamente está establecido actualmente en otra comunicad autónoma», aparte de en Extremadura, «con lo cual con la eliminación de su obligatoriedad se produciría una homogeneización con el resto del Sistema Nacional de Salud».