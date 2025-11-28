Comienza el plazo extra para que las empresas turísticas extremeñas afectadas por los incendios pidan las ayudas

La modificación del decreto de ayudas al sector turístico extremeño afectado por los incendios del pasado verano cifra en un 50 por ciento ... la reducción de las reservas en hoteles, casas rurales, restaurantes, bares de las piscinas naturales o empresas de turismo activo.

«Aunque los daños materiales fueron limitados, el impacto mediático generó una ola de cancelaciones que redujo la ocupación, prácticamente completa en agosto, a la mitad en pocos días», justifica el Ejecutivo regional en su resolución, publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

«El temor social provocado por las noticias resultó más perjudicial que el propio fuego». Y cita como ejemplo lo sucedido en el Valle del Jerte, que registró un descenso en el número de viajeros respecto a 2024, quedando muy por debajo de las previsiones para la temporada. En esa comarca, están dentro de las ayudas los negocios de Cabezuela del Valle, Jerte, Navaconcejo, Rebollar, Tornavacas y El Torno.

Tres municipios más

Pueden solicitar estas ayudas empresas y autónomos afectados en 16 municipios del Valle del Jerte, Las Hurdes, Ambroz y Trasierra–Tierra de Granadilla, tras incluir el Consejo de Gobierno de la Junta celebrado el pasado el 18 de noviembre tres municipios cacereños más: Pinofranqueado, Caminomorisco y El Torno. Los negocios de estos pueblos también podrán optar ahora a las subvenciones regional, a pesar de que no haber sufrido confinamientos o evacuaciones totales o parciales. Se enmienda este punto al constatar la Administración regional que «en dichos municipios numerosas empresas turísticas sufrieron cancelaciones y pérdidas». En el caso de El Torno, su término municipal estuvo en zona de riesgo y sufrió cancelaciones masivas de reservas por el miedo social tras el incendio de Jarilla, reduciendo la ocupación del 95% al 50% en plena temporada alta.

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes había limitado las ayudas a empresas dedicadas a actividades turísticas alternativas a los municipios donde se produjeron evacuaciones de viviendas aisladas, sin embargo, se rectifica tras constatar «que en dichos municipios numerosas empresas turísticas sufrieron cancelaciones y pérdidas como consecuencia de los incendios».

La Junta ha abierto un nuevo plazo de solicitud de las ayudas que pueden llegar a 3.000 euros por beneficiario. El nuevo plazo de dos meses comienza a contar desde este sábado.

Más de un centenar de establecimientos ya han solicitado estas subvenciones. Para cubrir la ampliación de las ayudas, la dotación presupuestaria se ha incrementado de 300.000 a 666.000 euros.