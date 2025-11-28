HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Paisaje calcinado por el incendio de Jarilla, el pasado mes de agosto. HOY
Incendios en Extremadura

Comienza el plazo extra para que las empresas turísticas extremeñas afectadas por los incendios pidan las ayudas

La Junta ha aumentado a 16 los municipios que abarca la convocatoria y duplica la partida hasta los 660.000 euros para cubrir el impacto de la reducción a la mitad las reservas

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:39

La modificación del decreto de ayudas al sector turístico extremeño afectado por los incendios del pasado verano cifra en un 50 por ciento ... la reducción de las reservas en hoteles, casas rurales, restaurantes, bares de las piscinas naturales o empresas de turismo activo.

