Comida a punto de tirarse y calefacción a 16 grados para ahorrar en Extremadura

Los extremeños están notando la subida de precios protagonizada por los carburantes, la electricidad, el gas y la cesta de la compra. Al incremento ... continuado del último año se ha sumado la guerra en Ucrania y en esta región empiezan a cambiar hábitos de consumo para llegar a fin de mes. Las familias tiran de imaginación y buscan gasolineras 'low cost', ponen menos la calefacción, comparan ofertas en supermercados e incluso recurren a aplicaciones informáticas para dar con alimentos que están a punto de acabar en la basura y son más baratos.

«Nosotros, por ejemplo, usamos la aplicación 'Too Good To Go'. A través de ella ofrecemos lotes valorados en nueve euros que suelen llevar frutas y verduras, pero que a través de esta herramienta las vendemos por 2,99. Son productos que tienen un pequeño defecto por un golpe con alguna caja, tomates que ya están un poco más blandos o cebollas a las que quizás hay que quitar la primera capa. Está bueno y se puede comer, pero no están perfectos», cuenta Valentín Ronco, propietario de La Huerta de Vale, un establecimiento de Cáceres que lleva dos años utilizando esta aplicación.

«Nosotros anunciamos la cesta con frutas y verduras que antes nos las llevábamos a casa, las regalábamos o había que tirarlas y así se aprovechan. Luego viene el cliente, enseña el código de la aplicación y se la lleva», añade Valentín.

«Hacemos un 'pack' por día y hemos notado que se está usando más en el último mes porque viene gente que no veíamos antes. La usan desde mayores hasta jóvenes estudiantes. Nos comentan que es una manera de ahorrar y no desperdiciar comida», indica Valentín mientras rellena una de las cajas que venderá a través de la aplicación.

Son formas de ahorrar tirando de nuevas tecnologías tras un mes de marzo en el que la inflación se ha disparado al 9,8%, pero también hay pequeños trucos que están utilizando los extremeños y que ya suponen un cambio de hábitos para muchos.

Ampliar Mónica Lavado tras hacer la compra en un supermercado de Cáceres. j. rey

Mónica Lavado ha puesto en práctica varias estrategias. Se acaba de quedar en paro y son cinco en la familia. «Miro los precios en varios supermercados para hacer la compra. Ahora estoy yendo a uno que acaba de abrir y tiene ofertas de apertura, porque otros establecimientos están con los precios por las nubes», explica esta malagueña afincada en Cáceres.

Comenta que en casa también está actuando de forma diferente. «Mantas, muchas mantas. Ya no pongo casi la calefacción», reconoce. «En nuestra casa no hace mucho frío y cuando bajan las temperaturas la ponemos un par de horas y se caldea. A 16 o 16,5 es suficiente», añade.

La última factura que le llegó del gas fue de 200 euros. «Después de eso ya he dicho que este mes no voy a poner nada la calefacción, y si viene más frío, más mantas», afirma.

Lo que explica Mónica es el ejemplo de lo que detalla una de las últimas encuestas de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) en la que ha preguntado a 1.229 personas con edades comprendidas entre 25 y 74 años.

Tres de cada cuatro usuarios han cambiado sus hábitos de consumo de energía para intentar reducir sus facturas ante la escalada de los precios de la electricidad y del gas, con acciones que afectan a su confort, por ejemplo, poner menos horas al día la calefacción, usar menos el horno o comprobar que las luces quedan apagadas al salir de la habitación.

Además, un 6% ha optado por cambiar su sistema de calefacción y un 3% ha instalado paneles solares para producir energía fotovoltaica.

Menos coche

Donde también está habiendo un cambio de hábitos es en el uso del coche. Por regla general, los extremeños lo están utilizando menos en las últimas semanas y buscan las estaciones de servicio más baratas.

Precisamente en las que son 'low cost' ahora se ve más movimiento que antes. Es lo que sucede, por ejemplo, en la ubicada en la zona de Vistahermosa en Cáceres. Allí suele echar gasolina Agustín Barrantes. «Con la crisis económica que hay, la guerra y la subida de precios intento buscar la gasolinera más barata», dice.

Ampliar Agustín Barrantes echando gasolina en una estación 'low cost'. J. REY

Además, procura coger el vehículo lo menos posible. «Si antes iba al supermercado en coche, ahora suelo ir andando. Lo uso para ir a trabajar, pero el fin de semana no lo toco normalmente», comenta. «Intento llegar a fin de mes y ahorrar algo, pero es complicado, así que también busco supermercados con promociones y pongo la calefacción en las horas más baratas», afirma.

En el otro surtidor, está repostando Juan Bautista. «Estoy en paro y cobrando el ingreso mínimo vital. Somos cinco en casa y recibimos unos 700 euros al mes, así que utilizo mucho menos el coche. Todo lo que puedo voy andando», reconoce. «Lo de la luz y la calefacción es ya algo imposible. La ponemos como mucho una hora al día. Lo justo. Antes la encendíamos mucho más, hasta cuatro o cinco horas, pero tal y como está todo hay que recortar en lo que podamos. Aun así es casi imposible llegar a final de mes».