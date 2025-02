–¿Cuál puede decir que es su afición favorita?

–Desde pequeño ha sido el baloncesto. Mi padre era profesor y vivíamos junto al colegio ... en Talavera, así que vivía sobre la única pista de baloncesto que había allí. Crecí con el balón en las manos. También jugaba, como todos los niños, a fútbol, pero por altura y destreza me dediqué al baloncesto.

–¿Desde cuándo practica esta afición?

–Desde que era pequeño. Era la época en la que aún no había pabellones en los pueblos, nos levantábamos muy temprano para ver a la selección olímpica colgarse una plata en Los Ángeles o para ver los concursos de mates.

–¿Por qué esta afición?

–Siempre me han gustado los deportes de equipo por lo que te aportan. Me encanta el fútbol, pero me gusta que la gente tenga opciones de poder practicar otros deportes y siempre abogué por una discriminación positiva de los mismos. Que se favorezca que la gente juegue a baloncesto, balonmano, voley… que no todo sea fútbol.

–¿Recuerda si se la inculcó alguien o algo en concreto?

– Mi padre. Era época en la que había clases mañana y tarde y después de comer cada día bajábamos a jugar a baloncesto. Todos los días hasta que tuve 14 años eran igual: después de comer bajábamos a jugar.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana o al mes a esta pasión suya?

–Mientras estudiaba llegué a jugar y a entrenar cuatro equipos a la vez, lo que me requería muchas horas, que no le dedicaba al estudio. Tras muchos años en Madrid, al volver este pasado año, solo exigí entrenar muy tarde, en el último turno, y le tengo que agradecer a los chicos que aceptaran. Entre partidos y entrenamientos podemos hablar de 6-7 horas semanales.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo en este tipo de aficiones?

–Con 18 años creamos el Club Baloncesto Talavera y desde entonces hemos fomentado el baloncesto en Talavera la Real. Me he encontrado un deporte muy diferente del que dejé hace 11 años reflejo del cambio social. Un equipo en el que un chaval tuvo un serio problema cardiaco por el consumo de bebidas energéticas, o problemas de racismo en alguna cancha.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar por ejemplo?

–Ver ese crecimiento de los chavales jugando es lo que me hace más feliz. Por ejemplo, este año poder ir a los partidos con mis hijos ha sido muy divertido.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–Haber entrenado a muchísimas generaciones de chicos hace que te los vayas encontrando por la vida y recuerden con alegría aquellos equipos. Una de las cosas que más ilusión me hizo fue ser seleccionado en un 'casting' para participar en el anuncio de la Liga Endesa 2012. En YouTube podrán verme jugar con algunas de las estrellas de la liga.

–¿Le ha supuesto algún problema o inconveniente?

–Bueno, cuando estudiaba sí porque realmente le quitaba muchas horas. Demasiadas. Este año mis hijos han venido conmigo a los partidos que han podido y se lo pasaban genial. Mi forma de poder hacer esto sin generar mucho conflicto familiar ha sido hacerles partícipes.

–¿Le ha dedicado dinero, calcula cuánto; ha generado ingresos con ello?

–Mucho. No quiero pensarlo, pero muchísimo. Sobre todo cuando colaboré en Badajoz en el LEB bronce del Habitacle. Fue muy duro y me costó bastante dinero y sacrificios.

–¿Por qué la recomendaría a otras personas?

–El baloncesto es un deporte de amigos. Siempre les digo a los chicos que jueguen para divertirse, que se sientan parte de un grupo, que sean felices cuando ganamos y que cuando perdamos aprendan a relativizar.

–¿Tiene alguna otra afición?

–En noviembre corro mi 25 maratón y será en Nueva York. He hecho decenas de triatlones, tres medio ironman, he corrido campeonatos de karting y ahora hago crossfit a las 06.30 de la mañana antes de entrar a trabajar en Mérida.