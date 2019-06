Comer en una lavandería

A un paso de la encantadora plaza de las Claras, justo donde Cáceres transita del Renacimiento y el Barroco al siglo XIX, al comienzo del primer ensanche de la ciudad. Ahí, en una calle cuyo nombre, Hornos, evoca asados, panes y dulces, se encuentra una tapería original y entretenida donde los minutos de espera, mientras llega la comanda, se hacen cortos porque puedes dedicarte a observar y fotografiar un decorado muy limpio.

Hoy comemos en 'La Lavandería', un local donde la comida es importante, pero también lo es el entorno y el concepto. Justo en la calle paralela, abre otro local montado alrededor de una idea. Ya lo contamos en esta página: se llama 'Trinidad' y mezcla lo religioso y lo gastronómico con desparpajo y calidad.

A un paso de 'La Lavandería' abre 'Mastropiero', local de moda para las copas, las cenas y los conciertos y la zona, en fin, con la calle Pizarro como arteria principal, es una de las áreas de copas y tapas más cuidadas y atractivas de la ciudad. Como complemento, el arte contemporáneo del vecino museo de la fundación Helga de Alvear, el poderío de la ciudad monumental cacereña y el sabor sencillo y entrañable de una calle inexplicable, Cornudilla, que parece un paréntesis o un aparte, saliendo de la esquina de 'La Lavandería' para retornar 40 metros más adelante a la calle Hornos, permitiendo una mirada diferente hacia la muralla medieval.

En este puzle de ambientes, arquitecturas y espacios singulares, surge esta sorpresa con tapas y lavadoras que se adelantó a su tiempo: abrió justo unos meses antes de que en las ciudades españolas volvieran a ponerse de moda las lavanderías públicas. Pero con una salvedad: aquí no se lava, aquí se come.

En las paredes hay estanterías con paquetes de Norit, de percarbonato, de suavizante Amaciador, detergentes variados y jabones Lagarto. Invitar aquí a una abuela es un peligro: se dedicará a recuperar la infancia de estante en estante antes que a atender a la comida.

Las baldas complementan lo esencial de la decoración: una docena de grandes lavadoras con ropa bien visible a través de su 'ojo de buey'. Pero no se preocupen, no se escucha el ruido intermitente del prelavado ni la histeria del centrifugado: las lavadoras no funcionan, lo que sí funciona es la cocina.

En esta lavandería gastronómica, las mesas tienen un aire de camping y playa y los asientos son taburetes de distintos colores y materiales. Esa apuesta por la variedad continúa con la vajilla, las bandejas y los recipientes que llegan a la mesa. También la carta es una especie de puzle de recuadros y colores. De hecho, hay que fijarse bien para no perderse entre el laberinto de ensaladas, baos, extras, carnes, tacos y pescados. Tanto que cuando ya habíamos pedido, descubrimos en la parte superior una tira de gyozas de pollo picante, puerro y col (3 unidades, 4 euros). Así que cuando vayan a seleccionar los platos, concéntrense en la carta.

Hemos hablado de baos, gyozas y tacos así que ya se pueden imaginar que esta tapería apuesta por una cocina mestiza en la que se mezclan lo asiático y lo mexicano. Se pueden tomar costillas de vaca teriyaki (9), delicados gambones wonton con mahonesa de kimchi (7) o quesadillas (6). En los tacos (2 unidades, 5 euros), los hay de vaca, de pollo o de costilla con diferentes salsas y complementos o un sorprendente taco pastor extremeño que lleva prueba de chorizo, piña asada, salsa verde de cilantro y jalapeños.

No falta un clásico cazón en adobo (6) ni una sepia a la andaluza (7), que se complementan con un más arriesgado, pero bien conseguido, tartar/ceviche de corvina (7). Deliciosas las costillas deshuesadas con arroz y salsa teriyaki. Suaves y gustosas las quesadillas con queso cheddar, guacamole, pollo y maíz. Aunque el plato que más alabanzas recibió fue un hummus de albahaca muy logrado (5).

Los precios, como pueden ver, son muy correctos (cenamos cuatro por 50 euros con cuatro cervezas, dos tintos y un agua) y el servicio es rápido, atento y pedagógico: explican los platos con sencillez y claridad. Curiosa experiencia esta de comer en una lavandería.