Aquí se come bastante bien

En Extremadura, cada día se come mejor. Esta afirmación no es triunfalista, sino la constatación de una realidad que asombra a quienes llegan a la región con ideas preconcebidas y se sorprenden al comer tan bien. No es oro todo lo que reluce, pero el ... balance general es positivo.

Así que avanza junio y ya están llegando nuestros turistas paisanos. Ese, quizás, medio millón de emigrantes e hijos y nietos de emigrantes que vienen a pasar unos días en la tierra de sus antepasados, tienen poder adquisitivo, se mueven mucho y llenan los restaurantes con el afán de recuperar platos que preparaban sus abuelas y heredaron sus madres. Cocina de la memoria, en suma. El problema es que esa cocina de la memoria, convenientemente matizada por toques innovadores, es difícil encontrarla. Y si se encuentra es solo en determinados platos de unas cartas que, en general, apuestan por seguir la moda que desde hace años se extiende por la geografía gastronómica española. La clave sería adelantarse a esas corrientes y no hacer seguidismo. Concretando: las cartas de los restaurantes extremeños adolecen de esquemas repetidos: carpaccios de siempre o carpaccios innovadores centrados en las carnes ibéricas; tartares y tatakis con parecido concepto y risottos fundamentalmente con setas. En las ensaladas, hay poca innovación (césar, frutos rojos, rulo de cabra), pero como se sigue la corriente imperante en España, cualquiera de estos platos convence por estar en la onda. En los últimos dos o tres años, se han ido incorporando a las cartas el pulpo, antes inencontrable y ahora, desde que se cría en granjas marinas, abundante, y algún producto inesperado como el puerro, que en su versión horneada con salsas y adrezos sabrosos parece ya casi un plato regional. A pesar de ser un país tan de sopas como el Alentejo, lo cierto es que la sopa aparece en las cartas como excepción. Por eso se agradece una sopa de tomate en el cacereño Albalat, las ricas sopas de El Figón de Eustaquio o las sopas de trapo de El Fogón de Santa María en Alburquerque. En las carnes, incorporadas ya a su sitial de honor las ibéricas, la moda que se extiende es la vaca madurada, omnipresente a pesar de que cuesta encontrar este producto en la segunda región de España por el número de reses bovinas. No es fácil hallar cordero y menos una buena caldereta. ¡Cómo le cuesta al cordero encontrar su sitio en las cartas extremeñas! Llama la atención que en los restaurantes de la costa gallega los domingos ofrezcan cordero como plato estrella. Aquí lo vemos como una carne tan de toda la vida que no la consideramos. Del cabrito, no hablamos porque salvo en algunos restaurantes del norte de la región, como ya se contó en un reportaje de En Salsa, tiene una presencia menor, aunque guisado en salsa es una de las estrellas de El Fogón de Santa María de Alburquerque.En los pescados, aburren las doradas y lubinas de piscifactoría. El bacalao es recurrente y nuestras truchas y tencas, episódicas. Nuestras cartas de arroces son francamente interesantes, con aportaciones significativas como las carrilleras, el morro o la presa con gambones. La fusión también está presente en la región con mucha influencia de la cocina japonesa y algo menor de la peruana. Pero si hay que destacar algo, es el empuje imparable de nuestras cocinas rurales: restaurantes de Jarandilla, Cabeza la Vaca, Fuentes de León, Hervás o Valverde del Fresno que cocinan productos del entorno, contribuyen a fijar población y hacen las delcias veraniegas de nuestros turistas paisanos.

