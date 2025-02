Los arquitectos gallegos Andrés Patiño y Ana Amado viven a caballo entre Madrid y su tierra. Se definen como divulgadores del proyecto de colonización, tras realizar una investigación global a lo largo de varios años para acercar la arquitectura, el arte, la ingeniería y también ... los aspectos humanos de este proceso social y económico. Amado, además, es fotógrafa. En los viajes por los pueblos de regadío quiso captar también las historias de sus habitantes.

-¿Les sorprende la respuesta del público a la muestra que acoge el Museo ICO?

-(Ana). Esperábamos que generase interés, pero no tanto. Está teniendo muy buena cogida. Están viniendo muchos colonos y eso nos emociona.

-¿Podrá llegar esta exposición a Extremadura?

-(Ana). Esperamos que sí. Sería muy bonito. Estamos abiertos a colaborar para mover la muestra, ya sea entera o en parte. Nos están llamando de muchos lugares. De hecho, va a empezar a itinerar. Primero irá a Huesca y luego a León.

-¿Por qué sobresale Vegaviana entre las 300 poblaciones que se levantaron?

-(Andrés). Es una obra maestra de la arquitectura española, un pueblo que debería ser estudiado y conservado. La adaptación al territorio es aquí especialmente singular. Es un ejemplo de cómo un pueblo se acomoda al territorio de la dehesa extremeña. El arquitecto Fernández del Amo hace aparecer la dehesa en el interior del pueblo para acomodar las manzanas y los espacios verdes, sobre todo para solaz de los vecinos, para que convivan con las encinas centenarias, con los alcornoques, con la vegetación baja. Los arquitectos, junto con los ingenieros, consiguieron en algunos casos conjuntos de gran valor.

–La Junta de Extremadura ha intentado que Vegaviana sea declarado bien de interés cultural. Sin embargo, el trámite ha fracasado dos veces por la oposición vecinal. ¿Ven necesaria esta figura de protección?

–(Andrés). Algunos vecinos creen que si se declara el núcleo como bien de interés cultural, no van a poder tocar sus viviendas. Cuando no solo no es así, sino que van a poder acceder a ayudas públicas, también europeas, para la rehabilitación y para que estos conjuntos se mantengan. Si alteramos los volúmenes con arquitecturas ajenas, con volúmenes enormes, haremos des parecer ese valor. Se convertiría en un pueblo ramplón.

-¿Qué otros lugares les sorprendieron en la región?

-(Ana). Nos gustaron todos, cada uno con sus peculiaridades. En las iglesias encontramos detalles muy interesantes, por ejemplo en la de Entrerríos, con su diseño circular -al igual que el propio planeamiento urbanístico de Alejandro de la Sota- y sus soportales. Me llamaron la atención algunos elementos diseñados por los artistas plásticos, muy destacados, como el calvario o el sagrario. Se diseñó todo, los picaportes, los copones, hasta las casullas...

-¿Qué les contaron los colonos de la vida que les tocó vivir al llegar a estos enclaves?

- (Ana). No tienen cuentas con el pasado. Están agradecidos porque tuvieron una oportunidad de mejorar, y en general fue así. Llegaron en un momento de necesidad. Se les entregó una casa nueva, moderna, y una parcela. Pero pagaron con creces para devolver el préstamo. Trabajaron muy duro, sobre todo los primeros años. Vivieron en barracones, porque los pueblos no estaban terminados y durante un tiempo tampoco tuvieron agua corriente. Obviamente hay capítulos más tristes, como el de quienes fueron obligados a desalojar sus pueblos por la construcción de un embase.