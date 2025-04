Colón, gallego o extremeño

En España, hay tres personajes cuyo nacimiento es motivo de disputa. Uno es Valle Inclán, que no contento con las peleas por ser sus lugares ... de origen entre Vilanova de Arousa (Pontevedra) y Pobra do Caramiñal (A Coruña), declaró que, en realidad, había nacido en un barco en medio de los dos pueblos. El otro es Viriato, por cuya cuna se pelean Torrefresneda en Zamora, la Sierra de la Estrella, Viseu, las poblaciones cacereñas de Coria, Santa Cruz de la Sierra, Guijo de Santa Bárbara y Grimaldo y otras localidades como Teruel, Valencia, Huelva o Verín (Ourense).

Pero la cuna más disputada es sin duda la de Cristóbal Colón. El tema ha vuelto a los titulares periodísticos porque un equipo multidisciplinar está buscando una conexión genética entre el almirante y los restos de un noble gallego enterrado en la iglesia de San Martiño de Sobrán, en Vilaxoán, una villa marinera en cuyo instituto, por cierto, impartí docencia durante muchos años y que pertenece al municipio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

La investigación es muy seria. Tanto que la dirección científica de la toma de muestras de material óseo se realiza bajo la dirección científica del profesor José Antonio Lorente Acosta, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada, cuyo equipo ha recogido muestras de calidad de ADN de los restos del almirante, enterrados en la Catedral de Sevilla, de su hermano Diego y de su hijo Hernando. Estos restos se cotejarán con los de la tumba de Sobrán y de otra situada no muy lejos, en Poio. Si hay coincidencias genéticas entre los restos del almirante y los de los nobles enterrados en estas iglesias gallegas, tomará fuerza la teoría sobre el origen pontevedrés de Cristóbal Colón, basada en la presencia en Poio de una familia apellidada Colón, en algunas palabras gallegas empleadas por Colón en sus cartas a los Reyes Católicos o en haber llamado San Salvador, nombre típico de Galicia, a la primera isla que descubrió, y Santiago al primer río.

Antes de que se llegue a ninguna conclusión, la asociación Colón Galego ya ha lanzado una línea de 'merchandising' y, visto la que han montado los gallegos con el sepulcro imaginario del Apóstol Santiago en Compostela, nos podemos hacer una idea del emporio que pueden organizar con cualquier indicio de que Cristóbal Colón nació junto a mi instituto.

Pero si resultara que no hay indicios ni pruebas, digo yo que podríamos coger el testigo en Extremadura y financiar al catedrático granadino para que coteje el ADN de los Colón con los restos que se conservan en el santuario de la Virgen de Gracia de Oliva de la Frontera. Allí hay una tumba que se cree del almirante porque tiene una inscripción en piedra que dice así: «Cristobal de Henriques Sanchez. Aldea Valoliva. Nombrado jeneral de nabes almirante maior y gobernador nel oceano, jeneral gobernador deIndias i tierras no descubiertas y vixorrey, e nacio e murio aquy». No nacería en Extremadura (o sí), pero sí pudo ser enterrado aquí. Sevilla y la República Dominicana pugnan por ver una declaración oficial de que los restos que conservan son de verdad los de Colón. Cuba, en el Alentejo, proclama ser la patria chica del almirante y solo Oliva de la Frontera y Vilaxoán se presentan como posibles candidatas a la doble condición de ser patria chica y lugar de enterramiento del almirante.

Pero mientras en Galicia ya han comenzado a vender 'merchan' alusivo a su carácter de patria chica de don Cristóbal; en Oliva, lo único que hay relativo al Colón olivero es un bar llamado Colón que abrió en la calle La Iglesia. O espabilamos o nos quitan hasta los muertos.