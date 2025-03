Los colegios extremeños podrán reducir horas de clase si se declaran alertas por calor

Los padres piden infraestructuras y no «medidas que son parches»

Desde Freampa, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos, solicitan más inversiones en las infraestructuras de los centros educativos para que estos se adapten mejor a las temperaturas. De este modo, dicen, el calendario escolar no se verá afectado en ningún momento por las condiciones climatológicas. «Si no ponen solución con buenas instalaciones, no se va a cumplir el calendario escolar nunca. Además, si antes venía el calor a finales de mayo o junio, ahora ya estamos viendo que llega en abril. Estamos hablando de un mes más. Si la medida que existe es reducir horas lectivas, mal vamos. Es un parche», apunta Maribel Rangel, presidenta de Freampa.