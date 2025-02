El 40% de los colegios extremeños ya no ofertan actividades extraescolares

Sin novedades en la acreditación de inglés

Inglés es una de la docena de materias que integran la oferta de extraescolares para este curso en la región, de la misma manera que lo ha venido siendo en cursos anteriores. Hace casi un mes que la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en una comparecencia en la Asamblea, adelantó que su departamento prestaría especial atención a la enseñanza de idiomas y que, por eso, se ofrecerían clases de inglés por las tardes con acreditación oficial, precisamente a través de las actividades formativas complementarias. Según explicó, para que «las habilidades y competencias se vayan consolidando desde la fase educativa más temprana», pero también con el fin de ofrecer facilidades a los alumnos con bajos niveles de renta cuyas familias no pueden costear las clases en una academia y optar a los exámenes para lograr la acreditación oficial que habitualmente se realizan en ellas. Sin embargo, aunque las extraescolares ya han comenzado este octubre en los colegios que las ofertan, desde Educación solo se señala respecto a la iniciativa anunciada por Vaquera hace casi un mes que «todavía no podemos facilitar datos concretos», así que no se sabe aún si habrá o no finalmente acreditación oficial ni cómo se logrará.