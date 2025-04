Coronavirus en Extremadura : Algunos colegios extremeños mantienen los recreos con mascarilla

El primer día libre de mascarillas en los patios se vivió en algunos colegios con normalidad y en otros como un acontecimiento. Ese fue ... el caso del Manuel Pacheco, en la Suerte de Saavedra de Badajoz, o en la Sagrada Familia pacense. Los dos asumieron la retirada como parte de la transición hacia la «nueva normalidad». Pero no fue la norma más extendida entre los colegios extremeños.

Según comprobó HOY, bastantes centros de Badajoz y Cáceres decidieron mantener los tapabocas en los recreos. Los directores solo pueden realizar la recomendación a los padres porque el Gobierno ha quitado la obligación, pero asumen usarlas por muchas familias con normalidad.

Los directores contactados en las dos capitales de provincia coinciden en el motivo: «Los niños no guardan distancia de seguridad en el recreo».

Así lo dice Marcos Álvarez, que dirige el colegio pacense Arias Montano. «Obligación no hay ya, pero por precaución les diremos que las mantengan. ¿En qué cabeza cabe que los niños van a mantener distancia de metro y medio entre ellos?». Si un padre se niega a que los hijos la lleven en exteriores, se admitirá, explican desde este centro con 600 alumnos de Primaria.

La Consejería de Educación envió este jueves un comunicado a los centros. En este recogían que la obligatoriedad de la mascarilla queda eliminada en los exteriores, pero que los recreos deben mantener el resto de medidas. «En especial la distancia interpersonal de los grupos no considerados de convivencia estable (burbuja)». En el caso de que se coma o beba, sí que recomienda especialmente que los pequeños estén, todos, distanciados 1,5 metros.

Educación también recuerda que a partir de los 6 años tienen que llevarla en los interiores de los edificios y en el transporte escolar. La consejería incide en esa comunicación que «la no obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores no implica la obligatoriedad de no llevar mascarilla».

Así que cada colegio ha adoptado la decisión que ha estimado oportuna. El colegio Santa María Assumpta de Badajoz, más conocido como Compañía de María, tenía previsto que cada uno de sus 700 alumnos entre guardería y segundo de Bachillerato hiciera lo que quisiera. «No vamos a decir que se quite o se quede», reconoció su director, Ángel Galán.

En el Santo Ángel pacense, sin embargo, tenían claro que los alumnos deben seguir con la protección puesta en los exteriores. Entre que el patio es pequeño y que, sobre todo, los pequeños no suelen guardar distancias, el colegio decidió mantenerlas.

En el colegio Nuestra Señora de Bótoa estaban este jueves más pendientes de las vacunas que estaban pinchando en el centro que de las mascarillas. Aunque desde el propio colegio reconocen que «los niños no hacen ni amago de quitárselas». Los pequeños han estado muy concienciados durante la pandemia de la importancia de mantenerlas siempre.

Cáceres

Desde Cáceres los directores consultados aseguran que «es imposible guardar la distancia de seguridad en el patio». En el colegio Licenciados Reunidos, el Prácticas, el Nazaret, Las Josefinas...

Todos los centros están enviando a los padres cacereños un documento informando de la nueva norma y la mayoría de ellos recomiendan seguir usando esta protección. «Se mantiene la obligatoriedad de acudir al colegio con mascarilla en las aulas, para los alumnos que no forman parte de aulas-burbuja. No será obligatorio su uso en los patios del centro. No obstante, aconsejamos a los alumnos, como medida de precaución, sigan llevándola hasta que el número de contagios disminuya», escriben a las familias desde Las Josefinas de Cáceres.

En el Nazaret han optado por un mensaje similar. «No nos queda más remedio que acatar la norma y hemos mandado la circular con la nueva orden. Eso sí, hemos añadido que el centro aconseja que sigan llevando la mascarilla», explicó este jueves Felipe Gragera, director del colegio Nazaret.

Ampliar Alumnos del colegio Castra Caecilia de Cáceres durante el recreo. Jorge Rey

El director del colegio Licenciados Reunidos, Francisco Álvarez, añade: «La mayoría de los alumnos van a seguir llevándola. Hay que ser muy poco conocedor de un patio de colegio para poner esa excepción de la distancias de seguridad. Es imposible guardarla», reconoce.

En ese sentido también opina María Antonia Hernández, directora del Prácticas de Cáceres, que en el comunicado enviado a las familias especifica incluso situaciones que se pueden dar. «A todos los padres le hemos explicado la nueva norma y recomendamos que sigan utilizando la mascarilla, dada la dificultad de mantener la distancia en juegos donde interactúan, que es algo que sucede en la mayoría de las ocasiones, excepto a la hora de tomar la merienda».

Con esas premisas, la directora del Castra Caecilia, María José Molano, reconoce que «va a haber un poco de todo». Habrá quien la lleve y quien no. «Lo que está claro es que mantener la distancia en el patio es imposible», concluye desde Cáceres.