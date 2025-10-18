Más de 30 colectivos reclaman la derogación de la Ley de Concordia Las asociaciones creen que la norma anterior ya recoge a todas las víctimas, mientras que la nueva «omite la condena del golpe de Estado de 1936, la dictadura y la equiparación de víctimas y verdugo

El movimiento por la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura pide la derogación de ley extremeña de Concordia por «invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos».

Más de 30 asociaciones se han unido en un manifiesto en el que afirman que la norma es el «último pago» del Gobierno de Guardiola a Vox a cambio de su apoyo parlamentario. La ley de Concordia se publicó en el DOE esta semana, tras la derogación de la de Memoria Histórica y Democrática.

Las asociaciones creen que la norma anterior ya recoge a todas las víctimas, mientras que la nueva «omite la condena del golpe de Estado de 1936, la dictadura y la equiparación de víctimas y verdugos, amplía el marco temporal a 1931, pone trabas a las exhumaciones, no prohíbe la apología del franquismo, la enseñanza de esta materia desaparece de las aulas, excluye a los colectivos memorialistas y elimina la represión por género».

Por ello, piden que se derogue esta norma ya que entienden que «deja abiertas las heridas» y acusan a PP y Vox de «intentar imponer el revisionismo franquista». El colectivo ya ha anunciado que mantendrán sus reivindicaciones.

«A ninguna persona demócrata debería hacer falta recordarle que la memoria de las víctimas de cualquier conflicto o represión tiene que ver con los derechos humanos y que los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son esenciales y, según la ONU y el derecho internacional, rigen toda resolución de un asunto así en un Estado de Derecho», recogen en el manifiesto.