Colas en las gasolineras extremeñas para repostar por el descuento de 20 céntimos por litro

«Llevo dos días esperando a hoy con el depósito en reserva. He llenado, echando 44 litros y me he ahorrado 8,8 euros». Ángel González, ticket de pago en mano tras salir de la estación de servicio de Cepsa en la avenida Reina Sofía de Mérida, se le veía contento. Sin euforias pero contento. «Es que llevamos unas semanas con los precios por las nubes y cualquier bajada es buena. Hombre, lo mejor es que baje el precio en sí mismo, no por este descuento pero todo lo que sea pagar menos es bueno», agregaba tras pagar 73 euros frente a los 81,8 que debía haber abonado. El emeritense ha tenido que esperar al menos diez minutos para llenar su coche porque había cola en esa gasolinera alrededor de las diez y media de la mañana. «Si ahora está esto así verás cómo se va a poner a las dos o a las tres de la tarde, cuando mucha gente sale de trabajar», remataba.

«Es lógico que venga la gente a repostar hoy. Un descuento es un descuento. Fíjate yo que tengo mi trabajo en Castuera y que me gasto últimamente 250 euros de gasolina por los viajes», agregaba Miguel Ángel González, esperando con su coche a que se aliviara el pequeño atasco montado en ese surtidor de la capital de Extremadura situado en una amplia avenida de cuatro kilómetros de longitud, en lo que era la antigua travesía de la N-V, esto es, una zona con alta densidad diaria de tráfico. En otras estaciones de servicios, según ha comprobado el equipo de HOY, no se habían visto otras colas tan llamativas pero los trabajadores de las gasolineras no paraban y la afluencia de conductores era constante. Una realidad que también se está mostrando en otros puntos del país.

«Esto está hoy animado», refrendaba sobre las diez de la mañana el empleado de la gasolinera de hermanos Guillén Montero en la avenida de la Hispanidad, cerca del Palacio de Congresos emeritense. Allí, Juan Carlos Ceballos mostraba cómo se había ahorrado 5,5 euros tras echar 40 para su vehículo. «No he esperado específicamente a este día para echarle 40 euros pero como hay descuento he decidido gastarme un poquito más», señalaba. Detrás, esperando a que se le atendiera, Consuelo Vera tenía claro que no iba a echar más de 20 euros. «Es que me gusta ir echando al coche lo justito. No llenarlo. Ni con descuento ni sin descuento pero está claro que es mejor que te cobren menos porque esto se ha puesto muy caro», agregaba.

Los clientes, por cierto, admitían tener confusión cuando veían el precio fijado en los panales para el gasóleo y la gasolina. «Me he enterado que ahí no figura el precio real una vez aplicado el descuento. Ahí está el precio inicial pero para saber lo que te descuentas y lo que has pagado realmente es cuando te entregan el ticket», especificaba Ceballos.

Ampliar Ángel González muestra el ticket que recoge un descuento efectivo de 8,8 euros en su factura de carburante. j. m. r.

En otras gasolineras la situación más llamativa no ha sido tanto las colas para llenar -y pagar- sino los problemas para aplicar el descuento por el sistema informático habilitado para ello. Es lo que estaba pasando en la pequeña estación de Repsol en la barriada de Bellavista, donde se comunicaba a los clientes que esperaban a repostar que «el sistema informático ha colapsado y va a tardar un ratito en recuperarse para poder aplicar el descuento». Una situación que igualmente se está produciendo en otras estaciones de servicio de España.

Como ha informado HOY, este viernes la práctica totalidad de las gasolineras extremeñas han abierto y están aplicado el descuento fijado por el Gobierno a los carburantes. Aunque algunas estaciones de servicio situadas en municipios pequeños ha podido optar por no abrir, desde las principales asociaciones del sector se comunicó ayer que no cerrarían a pesar de las dificultades a la hora de desarrollar ese descuento obligado por real decreto.

