«Están colapsados. Hay que abrir un tercer centro y aumentar los equipos»

«Mientras que una persona está esperando que le reconozcan su discapacidad, se están vulnerando sus derechos». Así de tajante lo afirma Jesús Gumiel, al ... frente del Cermi extremeño, que aglutina a las principales entidades que trabajan con personas con discapacidad.

«La discriminación positiva en el acceso a ayudas, ofertas de empleo o ventajas fiscales es para compensar todos los hándicaps que tiene una persona con discapacidad, pero no puede beneficiarse de ellas si no tiene un grado de discapacidad reconocido y los Cadex están colapsados». Para Gumiel, el atasco no se solucionará con los recursos actuales por mucho que hayan vuelto las valoraciones presenciales después del paréntesis de la pandemia.

Ante esta realidad, las peticiones que le han trasladado al consejero de Sanidad para aligerar la carga de trabajo de este servicio pasan por ampliar los equipos que atienden los centros de Cáceres y Badajoz y abrir un tercer centro en la provincia pacense. «Dos tercios de los 88.000 discapacitados que hay en Extremadura están en la provincia de Badajoz. Por volumen de solicitudes y distancia, el tercer centro habría que abrirlo en el área de Don Benito-Villanueva de la Serena».

Estas peticiones, asegura Gumiel, están ya en la mesa de la Consejería de Sanidad, junto con otras mejoras para aliviar la carga de trabajo como que las personas que tengan certificado de movilidad reducida obtengan de oficio la tarjeta de estacionamiento, la pidan o no, o la incorporación a los tribunales médicos de los terapeutas ocupacionales para que algunas valoraciones no dependan exclusivamente de los profesionales sanitarios.