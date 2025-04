Una 'cola del paro' de interinos pide a Vara fijeza y estabilidad

redacción Viernes, 27 de mayo 2022, 15:10 | Actualizado 15:15h. Comenta Compartir

Una 'cola del paro' de interinos organizada este viernes en Mérida por el sindicato USO y Piltex (Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura) ha reclamado al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, fijeza y estabilidad para el colectivo de empleados públicos en situación de interinidad.

Bajo el lema 'Interinos fijeza ya' en una bandera de Extremadura, medio centenar de personas han desarrollado una 'performance' de una «fila única de cesados en la Junta» montada a través de una caja de cartón por la que han ido pasando diferentes interinos de la Administración autonómica para protestar por su situación de temporalidad, al mismo tiempo, bajo el grito de «Vara escucha, somos personas».

Así, con distintos carteles y gritos, los participantes han lanzado disintos mensajes a Fernández Vara. «Este año mi voto a hacer daño»; «No somos radicales, somos temporales»; «Ni sumisos ni borregos, luchamos por nuestros derechos»; «Huelga, huelga, huelga»; «Escucha, presidente, somos tu gente»; o «Temporales unidos no serán despedidos», entre otros.

La protesta se enmarca dentro de las acciones que está desarrollando el sindicato USO y Piltex en la región para protestar por la situación de los interinos, incluida una «huelga» en la Administración autonómica desde el miércoles de la pasada semana y una «huelga indefinida» prevista a partir del próximo lunes, día 30, según ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el coordinador de USO en Extremadura, Luis Manuel Gil, quien ha hecho un balance «bastante positivo» del seguimiento de la «huelga».

Huelga en la Administración

Así, ha afirmado esta «huelga» iniciada la pasada semana está siendo seguida por «en torno al 10 por ciento» del personal que está afectado por el proceso de estabilización de empleo público en la Administración regional «según los datos que ha facilitado la Junta de Extremadura», y por el 2 por ciento de «todos» los trabajadores de dicha administración.

«Es positivo, porque estamos perdiendo a salir a la calle, a alzar la voz pese a todos los impedimentos que se nos están poniendo por parte de la Administración a la hora de poder salir a la calle y manifestarnos», ha espetado Gil, quien ha criticado que la semana pasada fueron «prohibidas» las tres concentraciones que tenía solicitada el sindicato y esta misma semana «se han cambiado también servicios mínimos».

En todo caso, el sindicalista ha pedido al presidente de la Junta que retome el «diálogo» de cara al proceso de estabilización en la Administración regional. «Nosotros no queremos estar en huelga, esta es la última alternativa que nos han dejado para llegar a la reivindicación, y a día de hoy estamos esperando todavía respuestas», ha espetado.

Así, ha recordado que USO pide a la Junta un proceso de estabilización «justo» en el que se valore «como se tiene que valorar» tanto la experiencia como la formación en el puesto de trabajo, ya que en el borrador presentado por la Administración la valoración máxima de la experiencia son «10 años», cuando el sindicato lo que solicita que se valore «todo lo que es la vida laboral de la persona en la Administración pública».

En cuanto al acuerdo de Fernández Vara para retomar la negociación en materia de empleo público con CCOO y UGT, Luis Manuel Gil ha señalado que «de momento» USO no ha recibido ninguna comunicación por parte de la Junta para hacer lo mismo, aunque en todo caso ha considerado que es «positivo» que haya habido «ya acuerdo o acercamiento con otros sindicatos».

«Nosotros no tenemos ningún problema en que haya ese acuerdo, ese seguimiento, y ojalá a través de esos sindicatos se llegue a ese acuerdo y que esas personas puedan estabilizar su puesto de trabajo. Nosotros no tenemos ningún problema en que el acuerdo sea a través del que sea, del Comité de Huelga o de otro sindicato cualquiera», ha espetado el responsable de USO, quien no obstante ha afirmado que «lo lógico» sería que «todos los sindicatos» se mantuviesen «juntos, en común con la defensa de los derechos» de los empleados públicos en situación de temporalidad.

Trato a los temporales

A su vez, la presidenta de la Asociación Piltex (Plataforma de Interinos y Laborales Temporales de Extremadura), Marisa González, se ha mostrado «orgullosísima» del seguimiento que los empleados públicos en situación de temporalidad en la Administración regional están haciendo de las protestas y la «huelga» convocados en la comunidad.

«La gente ha levantado por fin la cabeza. Ya no somos un colectivo sumiso y con miedo a significarnos en contra de nuestros pagadores, y luchamos por nuestros derechos», ha espetado, quien ha indicado que las personas que están protestando por su situación laboral «son padres y madres de familia que están luchando por el pan de sus hijos, en contra de una Administración que no se entiende por qué ha abierto la veda del personal temporal y quiere deshacerse de ellos».

«Lo que está haciendo (la Junta) es exterminarnos de la forma en que puedan. Los responsables o las responsables de la Administración competente han abierto la veda y nos exterminan (a los empleados públicos en situación de temporalidad», ha incidido.

Así, ha recalcado que lo «único» que reclaman es que se «cumpla» la ley 20/2021 que «no es la panacea pero sí puede resolver el asunto de momento para muchas personas que están durante décadas manteniendo la Administración». «¿Por qué se nos trata de esta forma?», ha preguntado Marisa González.

Finalmente, sobre la convocatoria de «huelga indefinida» a partir del próximo lunes en la Administración regional, ha señalado que deberá ser la Junta «la que valore lo que puede ocurrir a partir de la semana que viene».

