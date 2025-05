La Codosera pide la vuelta de los campanillos

EVARISTO FERNÁNDEZ DE VEGA Miércoles, 2 de marzo 2022, 07:24 | Actualizado 07:47h. Comenta Compartir

El próximo 16 de abril las campanas de medio mundo tocarán a gloria. La mayoría lo harán al llegar la medianoche, justo el momento en el que los cristianos celebran la resurrección de Jesús. Pero ese día habrá un pueblo (La Codosera, Badajoz, 2.219 habitantes) en el que las campanas de su iglesia mayor permanecerán mudas.

Mudas si nadie lo remedia, porque el alcalde de esta pequeña población situada justo en la frontera con Portugal ha comenzado a dar los pasos para que la Archidiócesis de Mérida-Badajoz y el párroco que hace solo cinco meses llegó al pueblo recuperen la Vigilia Pascual, un oficio religioso que se suspendió en la década pasada a causa de un conflicto al que todos desean poner fin.

El motivo de desencuentro está en el 'Aleluya', una tradición muy antigua en la que los vecinos hacen sonar cencerros y esquilas justo cuando el sacerdote proclama la resurrección de Cristo y tocan las campanas a gloria.

Aunque se suspendió la Vigilia Pascual, los vecinos siguen haciendo sonar los campanillos en las calles de la población

Esa costumbre está muy arraigada en distintas localidades portuguesas (Castelo de Vide, Arronches, Portalegre...) y también en La Codosera. Pero a comienzos de la pasada década llegó un nuevo párroco que consideró inadecuada la actitud de algunas de las personas que participaban en ese acto festivo. Al cura le extrañó que mientras se estaba celebrando la vigilia entraran grupos de personas en el templo, algunos de ellos ebrios, para hacer sonar los campanillos. Y no una sola vez, sino en varias ocasiones.

De esa época habla el actual alcalde de la localidad, Joaquín Tejero (PSOE), quien recuerda que a veces llevaban los vasos de bebida en la mano e incluso iban fumando. «Cuando yo supe lo que sucedía no me gustó, una cosa es celebrar una tradición y otra que se hiciera de ese modo».

Tras dos años en los que se repitieron escenas de ese tipo, el párroco adelantó la vigilia a las 20.30 horas en el año 2012, una decisión que provocó el rechazo de un buen grupo de vecinos que decidieron concentrarse a las puertas de la iglesia de la Piedad antes de la vigilia para tocar los campanillos en señal de protesta. La cencerrada fue histórica y se trasladó al interior del templo, razón por la que el entonces párroco decidió cancelar la celebración y poner los hechos en conocimiento del Arzobispado.

La situación se enrareció aún más porque mientras todo eso ocurría alguien entró en la casa del sacerdote y robó su ordenador, unos hechos que nunca pudieron ser esclarecidos por lo que se desconoce quién fue el autor.

Ampliar Iglesia de la Piedad de La Codosera, donde no se celebra la Vigilia Pascual desde el año 2013. HOY

Todo lo que ocurrió ese día fue estudiado en el Arzobispado y después de contemplarse la posibilidad de suspender todos los cultos en La Codosera, el arzobispo de la época, Santiago García Aracil, se reunió con las cofradías del municipio pacense para comunicarles que a partir de ese año no volvería a celebrarse la Vigilia Pascual.

La decisión se cumplió y un año después no se programó ese acto de culto. Pero eso no desanimó a quienes querían seguir celebrando el 'Aleluya', que volvieron a reunirse el Sábado de Gloria para hacer sonar sus cencerros en la calle. Incluso celebraron una procesión laica en la que sacaron dos andas sin imágenes para protestar también por la cancelación de una procesión que en años anteriores había tenido lugar esa madrugada.

Desde 2013, a pesar de no haber vigilia, los vecinos han recorrido las calles haciendo sonar los campanillos, pero aprovechando el cambio de párroco que se ha producido en fechas recientes el alcalde ha decidido ponerse en contacto con el Arzobispado de Mérida-Badajoz para que estudie la posibilidad de recuperar la Vigilia Pascual y, con ella, la tradición del 'Aleluya'.

Joaquín Tejero asegura que el sacerdote actual se ha mostrado receptivo, por lo que el alcalde considera posible que se reactive una celebración en la que todo el pueblo participe. «Los últimos años hubo un desmadre con el que yo no estoy de acuerdo, pero las cosas se pueden organizar para que todos estemos satisfechos», defiende.

Su idea es proponer que los niños sean los encargados de entrar en el templo mientras se canta el 'Aleluya' y suenan las campanas de la iglesia. «Ellos serían los encargados de hacer sonar las esquilas durante unos minutos y después saldrían ordenadamente para que el culto prosiguiese con normalidad».

Tejero entiende que con esa fórmula no se impediría que quienes asistiesen al oficio religioso pudiesen celebrar la vigilia con el suficiente respeto y silencio. «Lo que no puede ser es que mientras están los fieles dentro exploten bombas portuguesas (potentes petardos) fuera. Eso no es normal».

Uno de los vecinos que se han empeñado en la recuperación del 'Aleluya' es Juan Luis Olmo, quien considera que ha llegado el momento de reactivar la fiesta. «No es normal que La Codosera tenga la Semana Santa más corta de España. Aquí todo termina el Viernes Santo desde que se suprimió la vigilia. Es una pena porque la gente que hace sonar los campanillos es muy respetuosa».

De momento no parece estar tomada una decisión definitiva, aunque todos saben que incluso si se mantiene la decisión de no celebrar vigilia los vecinos recorrerán el pueblo haciendo sonar sus esquilas como hacían los antiguos pastores, que al llegar el Jueves Santo incluso silenciaban las campanillas a sus ovejas para volver a colocárselas el Domingo de Resurrección, una costumbre que La Codosera se ha propuesto reactivar para que vecinos, feligreses y sacerdotes vuelvan a vivir esta fiesta.