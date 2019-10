Un cocido en Cuatro Calzadas

El pasado fin de semana estuve en Valladolid asistiendo a una reunión con compañeros de trabajo de Vigo, Gijón, Bilbao, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Málaga, Córdoba, Canarias, Sevilla y Madrid. ¿Adivinan quién fue el único que fue en coche? Pues sí, un servidor, el de Cáceres, el extremeño, que lleva diez años asistiendo a estas reuniones en las ciudades referidas y siempre es o bien el único que lleva coche, o bien el único que se queda hasta el domingo porque, al acabar las jornadas, todos salen disparados hacia el aeropuerto o hacia la estación para coger el AVE.

Yo he de esperar porque hasta el día siguiente no tengo combinación. Extremadura debe de ser el único lugar de España donde aún llamamos al viajar coger una combinación. Mis colegas viajan en 'low cost', en puente aéreo, en alta velocidad... Solo yo viajo en combinación.

La próxima reunión la celebraremos por primera vez en Cáceres. Es más, no solo vendrán mis 13 colegas, sino 200 de sus alumnos. Me preguntan por la mejor manera de venir a Cáceres y yo les expongo las combinaciones: el 'Auto Res', el Leda, La Sepulvedana, el ALSA... Aunque dentro de nada tendremos tren rápido. Y de eso estoy seguro porque he visto cerca de Plasencia ocho trailers sobre las vías del tren descargando material.

Viajar con tu propio coche tiene ventajas. Mis colegas del AVE y del avión no pueden disfrutar de los bares de carretera. Servidor, sí. Comer entre Cáceres y Valladolid es un riesgo si no vas sobre seguro. A la ida, no arriesgué, comí en Cuatro Calzadas y todo funcionó perfectamente. Más adelante les cuento. Pero a la vuelta, salí de Valladolid pasadas las dos de la tarde, paré en la primera gasolinera con restaurante que encontré después de Tordesillas, cuando el tráfico se relaja, y tuve una experiencia Tarantino.

El lugar se llamaba La Loba. En la puerta había un señor con acento mexicano recostado en una silla y jugando al 'Candy Crash' al que solo le faltaba un sombrero de mariachi. En el interior, soledad, una camarera, la tele a toda pastilla y un vaquero de Alaejos, pueblo cercano, bebiendo una Mahou a gollete. Fui sobre seguro: ensalada y pechuga a la plancha. Mi compañero de viaje arriesgó y perdió: hamburguesa industrial de las de estuche de plástico y sanjacobos, dos, de los cuadrados congelados. Al irnos, un cartón con letras pintadas a brochazos indicaba: Salida. Hicimos caso y salimos a la carretera dando tumbos por un camino de cabras. Pero nunca olvidaré la experiencia Tarantino de La Loba.

A la ida, como les dije, paramos a comer en un clásico: Cuatro Calzadas, parada segura para los extremeños que viajan hacia el norte como El Culebrín lo es para quienes van al sur. Cuatro Calzadas está en la antigua N-630 a 20 kilómetros de Salamanca. Al subir hacia Castilla hay que dejar la autovía por la salida donde pone Martinamor. Al bajar, ya hay cartel hacia Cuatro Calzadas.

El local es un clásico famoso por el jamón y por el menú del día. Tiene una terraza muy agradable en este tiempo cálido y un gigantesco comedor interior que no para de crecer. Si no tienen mucha hambre, un bocadillo de jamón, creo recordar que son seis euros, les saciará con gusto. Pero mi compañero medía y mide casi dos metros y no le bastaba un bocadillo, así que nos tomamos un plato de jamón ibérico de Guijuelo, cortado a máquina, pero delicioso (14 euros) y un cocido completo con pan, vino, gaseosa y café (10). He de reconocer que cuando mis colegas presumen de 'low cost' y de AVE, yo replico con lo del jamón y el cocido y noto que, en el fondo, me envidian.