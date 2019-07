Coches chocones o chocantes

El enlace nupcial de Sergio Ramos ha debido de ser la boda del año porque mi suegra se la sabe de memoria: los trajes, el menú, los invitados y las curiosidades, por ejemplo, que había cacharritos, es decir, carruseles, caballitos y coches chocones.

Leyendo diversos diarios de la prensa regional española, en el HOY se contaba que la familia Naranjo había montado su pista de coches de choque en la finca sevillana del futbolista. Es decir, los coches chocantes de la boda del futbolista eran de Badajoz. También el jamón ibérico que los invitados se comieron era extremeño. Y si echamos un vistazo a otros periódicos, veremos a un joven diseñador gallego en La Voz de Galicia, cuyos vestidos llamaron la atención en la boda, o a un bodeguero en la prensa aragonesa contando el éxito de sus vinos en el banquete.

La prensa de provincias es así de divertida y, además, permite conocer la diversidad de términos populares. Por ejemplo, en el reportaje del HOY sobre la pista de coches de la familia Naranjo, la compañera Miriam F. Rúa se refiere a esta atracción como 'coches chocantes', lo que provocó, a la hora del café, una divertida conversación con los colegas pues en Cáceres los llamamos coches chocones, al igual que las atracciones son los cacharritos.

En Cáceres sabes que eres niño porque los mayores te preguntan si has ido a la feria a montar en los cochecitos, creces cuando te preguntan si has montado en los caballitos y no te puedes sentir adolescente hasta que no te preguntan por los coches chocones. Y nos choca lo de coches chocantes, tanto como si nos hablan de carruseles o del tren de la bruja, que aquí, siempre fue algo más drástico: tren de la muerte. ¿Cómo se le puede anunciar a un niño que lo vas a montar en el tren de la muerte? Ha pasado medio siglo desde que descubrí ese terrorífico ferrocarril y aún no he sido capaz de montar en él. Es más, cuando voy al ferial, paso de largo porque me sigue provocando estremecimiento.

El látigo, la noria... Todos esos cacharros me espantan y a lo más que me atrevía era a montar en los coches chocones o chocantes. Las tres o cuatro veces que he ido a Eurodisney con mis alumnos, mientras ellos se subían a la montaña rusa, yo prefería unos elefantitos Dumbo que volaban lentamente, subiendo y bajando dulcemente, y unas barquitas que navegaban por un lago subterráneo visitando rincones donde disfrutabas con bellas escenas de Blancanieves, Los tres cerditos y otras edulcoradas moñadas por el estilo.

Eso sí, en los coches chocones me mido con cualquiera. La noche de mi primera cita con mi mujer, tras llevarla a ver el estreno de Rocky y dormirme antes del primer combate del púgil Balboa-Stallone, la invité a la feria y traté de impresionarla en los coches de choque. Ya saben: golpear al otro suavemente por la parte trasera para desestabilizarlo, ir de frente con todo a sabiendas de que el otro se apartará para evitar el choque, pegarse a él y conducirlo contra el borde frontal sin dejarle escapatoria y girar en el último instante mientras el contrario se estampa.

En los coches chocones salía lo peor de mí. Mi mujer se bajó espantada y lo chocante de verdad fue que volviera a quedar conmigo al día siguiente. Una velada con los mamporros de Rocky y los mamporros de la feria no puede augurar nada bueno. Ella dice que en el ferial empezó a intuir que le había tocado en suerte un tipo algo raro: temerario en los chocones y timorato en el tren de la muerte. Eso no puede ser normal.

La familia Naranjo llevó a la boda del futbolista con Pilar Rubio una noria de 40 metros. Además, tienen o han tenido voladoras, barquitos y carruseles. Extremadura es tierra de feriantes y entre los turroneros, los churreros y los cacharritos, la esencia de las fiestas de España tiene acento extremeño. Talavera, Cáceres, Plasencia, Badajoz... El calendario, entre las Fallas de Valencia y El Pilar de Zaragoza no da tregua. Churros, porras o calentitos... Coches chocones o chocantes... Tren de la bruja o de la muerte... Carruseles o caballitos... Atracciones o cacharritos... La feria o la vida.